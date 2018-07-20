Мы давно не видели их вместе: Джиджи Хадид и Зейн Малик в Нью-Йорке

В марте этого года Джиджи Хадид (23) и Зейн Малик (25) заявили, что приняли решение расстаться из-за плотных графиков. Но, кажется, эта парочка друг без друга не может, и уже через месяц влюбленных снова стали замечать вместе.

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А еще они флиртуют в Instagram, Зейн даже приезжал в гости к маме Джиджи Иоланде (54) на ферму в Пенсильвании, и их, кажется, совсем не волнуют слухи о том, что встречаются они только ради пиара — по крайней мере, Джиджи ясно дала понять, что это не так. «Вы можете называть это рекламой, но я просто публикую посты о своем парне, как и все остальные», — написала модель.

https://www.instagram.com/p/Bd2pwYFgSHT/?taken-by=gigihadid

И вот, они снова вместе в Нью-Йорке ! Папарацци застали пару, когда они покидали апартаменты, куда Зейн приезжал к Джиджи.

Его, судя по всему, потянуло к ярким цветам — недавно он перекрасился в голубой, а на прогулке с Джиджи дополнил этот образ желтой футболкой.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/my-davno-ne-videli-ih-vmeste-dzhidzhi-hadid-i-zejn-malik-v-nyu-jorke/