От паровоза до скоростной магистрали: разглядываем огромный памятник железной дороге в Екатеринбурге

В сквере на пересечении улиц Челюскинцев и Печерской у здания управления Свердловской железной дороги сегодня открыли огромный барельеф, на котором изображены этапы развития железных дорог в России . Его авторы — художник Сергей Титлинов и архитектор Александр Медведев — работали над памятником три года. Его открыли к 140-летию СвЖД.

Олег Белозеров. «На этом барельефе затронуты прошлое и настоящее, но какое у этого будущее? Какое у него продолжение, что будет дальше — зависит от нас и наших действий», — так после открытия памятника сказал глава РЖД

Сергей Титлинов подробно рассказал об истории, которая изображена на барельефе.

Длина памятника 23 метра, высота — 4 метра. Он состоит из трех частей. Левая посвящена зарождению и развитию: первый паровоз Черепановых, строительство первой дороги между Петербургом Москвой , появление Транссибирской магистрали. В то время Октябрьская революция расколола страну, и только железные дороги удерживали страну от полного распада.

Центральная часть барельефа показывает советский период: подъем производства в первые пятилетки, когда по железным дорогам перевозили 85% всех грузов. В стране царил энтузиазм во всех сферах жизни, но вдруг — война. И когда мужчины уходили на фронт, женщины занимали их место — прокладывали километры путей.

Правая часть символизирует настоящее — появление новых поездов и магистралей, а также преемственность поколений в семьях железнодорожников. Некоторые из династий имеют историю длиной в 160 лет.

Вот так он выглядит со стороны.

А мы предлагаем рассмотреть его детали:

Увидеть памятник пришли многие известные екатеринбуржцы.

Главными героями на открытии были ветераны железной дороги.

После открытия барельефа торжественно вынесли памятную доску, которую прикрепили к памятнику ветераны железнодорожного труда. Закончилась церемония праздничным концертом.