Ещё
От паровоза до скоростной магистрали: разглядываем огромный памятник железной дороге в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

От паровоза до скоростной магистрали: разглядываем огромный памятник железной дороге в Екатеринбурге 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В сквере на пересечении улиц Челюскинцев и Печерской у здания управления Свердловской железной дороги сегодня открыли огромный барельеф, на котором изображены этапы развития железных дорог в России. Его авторы — художник Сергей Титлинов и архитектор Александр Медведев — работали над памятником три года. Его открыли к 140-летию СвЖД.
«На этом барельефе затронуты прошлое и настоящее, но какое у этого будущее? Какое у него продолжение, что будет дальше — зависит от нас и наших действий», — так после открытия памятника сказал глава РЖД Олег Белозеров.
Сергей Титлинов подробно рассказал об истории, которая изображена на барельефе.
Длина памятника 23 метра, высота — 4 метра. Он состоит из трех частей. Левая посвящена зарождению и развитию: первый паровоз Черепановых, строительство первой дороги между Петербургом и Москвой, появление Транссибирской магистрали. В то время Октябрьская революция расколола страну, и только железные дороги удерживали страну от полного распада.
Центральная часть барельефа показывает советский период: подъем производства в первые пятилетки, когда по железным дорогам перевозили 85% всех грузов. В стране царил энтузиазм во всех сферах жизни, но вдруг — война. И когда мужчины уходили на фронт, женщины занимали их место — прокладывали километры путей.
Правая часть символизирует настоящее — появление новых поездов и магистралей, а также преемственность поколений в семьях железнодорожников. Некоторые из династий имеют историю длиной в 160 лет.
Вот так он выглядит со стороны.
А мы предлагаем рассмотреть его детали:
Увидеть памятник пришли многие известные екатеринбуржцы.
Главными героями на открытии были ветераны железной дороги.
После открытия барельефа торжественно вынесли памятную доску, которую прикрепили к памятнику ветераны железнодорожного труда. Закончилась церемония праздничным концертом.
e1.ru: последние новости
«Как жить без горячей воды?»: в Арамиле и соседних посёлках на две недели отключат газ «Без помощи он погибнет»: в Екатеринбурге пропал парень, которого отпустили на выходные из больницы В Екатеринбурге на ремонт закроют две улицы, одну из них на полгода
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии250
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец16
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России294
На Украине раскопали могилу ведьмы24
Умерла жена Высоцкого
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение