В Совфеде рассчитывают на скорое внесение в Думу проекта о социальной адаптации мигрантов

"В рамках реализации поручения президента РФ в Федеральном агентстве по делам национальностей подготовлен законопроект о социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. Рассчитываем, что в скором времени он будет внесен на рассмотрение Государственной думы", — сказал Умаханов на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совфеде.

Он также отметил, что идет работа «по подготовке возможных изменений в стратегию государственной национальной политики и проекта федерального закона об этнологической экспертизе».