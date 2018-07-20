В Совфеде рассчитывают на скорое внесение в Думу проекта о социальной адаптации мигрантов 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сенаторы рассчитывают, что законопроект о социокультурной интеграции иностранных граждан, подготовленный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), в скором времени будет внесен на рассмотрение Госдумы. Об этом сказал в пятницу вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.
"В рамках реализации поручения президента РФ в Федеральном агентстве по делам национальностей подготовлен законопроект о социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. Рассчитываем, что в скором времени он будет внесен на рассмотрение Государственной думы", — сказал Умаханов на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совфеде.
Он также отметил, что идет работа «по подготовке возможных изменений в стратегию государственной национальной политики и проекта федерального закона об этнологической экспертизе».
Ранее руководитель ФАДН Игорь Баринов заявил, что агентство разработало законопроект о социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в РФ, «который впервые в российском законодательстве закрепляет перечень основных понятий, необходимых для обеспечения деятельности в соответствующей сфере». По его словам, законопроект был направлен на рассмотрение в правительство РФ.