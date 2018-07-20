Трамп обрушил рубль

Российская валюта падает. На 20 июля курс доллара составил 63,27 рубля. Эксперты предсказывают, что к концу года курс остановится на отметке в 70 рублей за одного «американца».

Причина падения — сокращение цены на нефть и новые санкции Запада. Кроме того, отток инвесторов с развивающихся рынков продолжается. Все эти факторы будут давить во втором полугодии 2018-го на российскую валюту, к концу года они могут довести курс доллара до 70 рублей.

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский напоминает, что на этой неделе в США приняли новый пакет ограничений для России . Законопроект предусматривает санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», связывающего Россию и Германию