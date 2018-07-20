Трамп обрушил рубль 

Российская валюта падает. На 20 июля курс доллара составил 63,27 рубля. Эксперты предсказывают, что к концу года курс остановится на отметке в 70 рублей за одного «американца».
Причина падения — сокращение цены на нефть и новые санкции Запада. Кроме того, отток инвесторов с развивающихся рынков продолжается. Все эти факторы будут давить во втором полугодии 2018-го на российскую валюту, к концу года они могут довести курс доллара до 70 рублей.
Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский напоминает, что на этой неделе в США приняли новый пакет ограничений для России. Законопроект предусматривает санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», связывающего Россию и Германию.
Ведущий аналитик Amarkets Артем Деев считает, что к падению рубля может привести и политика Федеральной резервной системы США. В планах ФРС еще дважды поднять ставки в этом году, уже в ближайшее время она увеличит объем операций по сокращению баланса до 40 миллиардов долларов. При этом постепенно сворачивают стимулирование развивающихся экономик Европейский центробанк и Банк Японии. Все это может привести к ускорению оттока капитала из развивающихся стран и давлению на российскую валюту, приводит мнение экспертов "Газета.ру".
Усугубляют картину не только рост нефтедобычи в странах ОПЕК+ и США, но и очевидные признаки замедления глобального экономического восстановления. Из-за введения Соединенными Штатами и таможенных пошлин и ответных действий других стран мировой ВВП может упасть на 0,5% — примерно на -$430 миллиардов долларов — в 2020 году, подсчитали в МВФ.