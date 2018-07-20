18 июля в Конькове открылась выставка, посвященная Маяковскому 

Вернисаж, посвященный открытию выставки «Живопись словами / Между текстом и образом», состоялся в галерее «Беляево» в эту среду. На открытии выступили директор объединения «Выставочные залы Москвы» Марина Бушуева, художник и философ Александр Панкин, директор Музея Маяковского Алексей Лобов.
Последний отметил, что рад, что в преддверии дня рождения Маяковского выставка обрела стены. Он сказал, что она впервые проводится в Москве и выразил уверенность, что выставка станет «настоящей жемчужиной в ожерелье мероприятий, которые сейчас проводятся в Москве к юбилею Маяковского». Также он рассказал о выходе музейного каталога, в котором собраны все фотографии, связанные с Маяковским.
Немного о самой выставке рассказал ее куратор. В экспозицию вошли уникальные материалы из фондов Государственного музея В. В. Маяковского: живописные произведения Маяковского, рисунки «Жирафьей серии», плакаты «Окна РОСТА», профиль поэта, выполненный Александром Родченко, живописные и графические работы представителей русского авангарда, архивные фотографии, малотиражные иллюстрированные поэтические сборники.
Диалоги текста и образа актуализируются в современном разделе выставки, в представленных из частных коллекций работах Ильи Кабакова, Леонида Тишкова, Игоря Шелковского, Ростислава Лебедева, Алексея Гончаренко, Александра Панкина, Вагрича Бахчаняна, Людмилы Петрушевской, Дмитрия Пригова
Приходите! Выставка будет работать до 28 сентября.