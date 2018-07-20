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Подробности взрыва в подъезде за Волгой: хозяин квартиры рассказал о коллекторах
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Подробности взрыва в подъезде за Волгой: хозяин квартиры рассказал о коллекторах 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Подъезд, в котором произошло ЧП  Стали известны подробности ночного взрыва в многоэтажке Ярославля. Ночью 17 июля в Заволжском районе в доме №54 на проспекте Машиностроителей подожгли дверь квартиры, раздался хлопок, дым быстро закоптил стены подъезда. Первой версией произошедшего стала месть коллекторов. Дело в том, что у двери появилась надпись чёрными буквами «верни долг».
Однако сам хозяин квартиры, чья дверь оказалась изуродованной, опроверг эту версию. И его слова подтвердили судебные приставы.
— В отношении мужчины нет исполнительных производств. И он сам в беседе с судебными приставами опроверг причастность коллекторских агентств, — рассказали в управлении ФССП России по Ярославской области. — Заявлений с жалобой на действия коллекторских агентств по этому адресу также не поступало.
Приставы дали также несколько советов, как общаться с коллекторами:
Храните все квитанции и расписки о погашении долга. Не общайтесь анонимно. Если начались звонки, требуйте ФИО, контактный телефон, полное наименование организации звонящего. При личной встрече требуйте документы. Если звонят слишком часто и в ночное время — фиксируйте точное время звонков и обращайтесь к сотовому оператору за детализаций звонков.
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