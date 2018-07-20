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Из-за пьянства туристов на Балеарах могут отказаться от All Inclusive
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Из-за пьянства туристов на Балеарах могут отказаться от All Inclusive 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 20 июля — РИА Новости. В Испании на Балеарских островах из-за роста количества инцидентов с нетрезвыми туристами могут вынудить отели отказаться от системы «все включено» или сделать употребление алкоголя в отелях исключительно платным, сообщает АТОР.
Правительство Балеарского архипелага (в его состав входят острова Майорка, Менорка, Ибица и Форментера), намерено концептуально решить проблему «пьяных» туристов.
На популярных курортах Балеар, в первую очередь там, где отдыхают британцы, предлагается лимитировать неограниченную подачу алкоголя в рамках системы «все включено» или предлагать туристам либо «полупансион», где обычно спиртное оплачивается дополнительно, либо все тот же All Inclusive, но уже в soft-варианте — в рамках которого горячительные напитки будут стоить денег.
По мнению Антони Сансо, генерального директора управления по туризму Балеарских островов, именно свободно подаваемый в отелях алкоголь является причиной антиобщественного поведения туристов.
"Мы предпринимаем много усилий для обеспечения безопасности, тратим деньги из бюджета на дополнительные наряды полиции, поднимаем штрафы за нарушение общественного порядка, — говорит он. — Но мы не искореняем причину — алкоголь, который турист потребляет в неограниченных количествах в отелях. Мы не можем совсем запретить предложение алкогольных напитков, но мы можем отрегулировать эту ситуацию".
"Отрегулировать" это предлагается экономическими методами. Для того, чтобы отели отказались от «все включено» с алкоголем, власти Балеар разрабатывают новый закон, связанный с переработкой отходов. Он полностью запретит использование соломинок, пластиковых стаканов или одноразовых тарелок в гостиницах. Такая посуда очень востребована в системе «все включено», поскольку она позволяет клиентам есть и пить на открытых площадках, у бассейна или на пляже, и даже выходить за пределы курорта со стаканом в руке. Кроме того, Балеарские острова хотят запретить рекламу алкогольных напитков и заведений на архипелаге, а также запретить предложение туристам алкоголя во время экскурсий или морских прогулок.
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