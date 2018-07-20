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Московские судебные приставы-исполнители взыскали со строительной компании неустойку и компенсацию морального вреда
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Московские судебные приставы-исполнители взыскали со строительной компании неустойку и компенсацию морального вреда 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Гражданин М. заключил договор долевого строительства с ООО «М», в котором был установлен срок сдачи жилого объекта в эксплуатацию. Однако время срока прошло, а гражданин М. так и не получил желанного жилья, что стало причиной его обращения в суд, который принял решение о взыскании со строительной организации более 500 тысяч рублей в качестве неустойки и возмещения морального вреда в пользу истца. Исполнительный документ поступил в Зюзинский отдел судебных приставов УФССП России по Москве. Судебный пристав-исполнитель после возбуждении исполнительного производства направил его сторонам копию постановления, а также направил запросы в банки и регистрирующие органы с целью выяснения имущественного положения организации-должника. В срок, установленный для добровольного исполнения решения суда, должник не выплатил взыскателю требуемую сумму, что стало основанием применения к нему мер принудительного исполнения. После обращения взыскания на денежные средства организации-должника, находящиеся в банке, задолженность была погашена и исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве настоятельно рекомендует своевременно оплачивать долги. Узнать о наличии или отсутствии задолженности и оплатить её можно на официальном сайте службы с помощью Интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств», а также через приложение «ФССП» для мобильных устройств.
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