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Издатели газет и журналов РФ в 2018 году получат госсубсидии в 548,9 млн рублей
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Издатели газет и журналов РФ в 2018 году получат госсубсидии в 548,9 млн рублей 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям объявило о завершении отбора получателей господдержки в области периодической печати в 2018 году, отечественные издатели газет и журналов получат государственные субсидии на сумму 548,9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Роспечати.
"Завершился отбор получателей государственной поддержки в области периодической печати в 2018 году… Отечественные издатели газет и журналов в 2018 году получат государственные субсидии на сумму 548,9 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
В Роспечати отмечают, что за счет этих средств в 729 печатных СМИ «будет реализовано более 1200 социально значимых проектов», посвященных популяризации культуры и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержке семьи и детства, популяризации здорового образа жизни и пропаганды чтения, защите прав граждан, проблемам экологии, поддержке государственных программ и борьбе с коррупцией, проведению Года добровольца в России.
Среди получателей — издания для детей и юношества, литературно-художественные и культурно-просветительные газеты и журналы, научно-популярные издания, СМИ на национальных языках народов России, общественно-политические издания. Особое внимание экспертный совет уделил и поддержке региональной прессы и печатных изданий на национальных языках.
"Региональные СМИ из 69 субъектов Российской Федерации в 2018 году получат 470 миллионов рублей на реализацию 1105 проектов. 75 изданий на национальных языках получат более 51 миллиона рублей на реализацию 97 проектов. Кроме того, субсидии также выделены 15 специализированным СМИ, выпускающим печатные издания для инвалидов (в том числе шрифтом Брайля) на сумму 37,2 миллиона рублей", — сообщает пресс-служба Роспечати.
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