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В Архангельске полицейские проводят разъяснительную работу с гражданами по профилактике мошенничеств
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В Архангельске полицейские проводят разъяснительную работу с гражданами по профилактике мошенничеств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения области в Архангельском центре реабилитации «Родник» прошла встреча, на которой представители Министерства финансов Архангельской области, «Школы финансовой безопасности» и регионального УМВД рассказали пожилым людям, как правильно пользоваться финансовыми инструментами, защитить права потребителей финансовых услуг и уберечься от мошенников. В этот раз в зале собралось около пятидесяти человек — в основном люди пожилого возраста, поэтому материал был ориентирован на данную категорию граждан.
Совершение мошеннических действий с использованием средств мобильной связи и информационных технологий является одной из наиболее актуальных проблем. Большинство преступлений становятся возможными потому, что граждане не имеют представления об элементарных основах безопасности при обращении с банковскими картами, системами дистанционного управления денежными средствами и другими финансовыми инструментами.
Предлогов, которые используют злоумышленники, множество, а главный способ защиты от них один — бдительность граждан. В ходе лекции были, разобрали конкретные примеры, когда пенсионеры, попадая на уловки аферистов, перечисляли им крупные суммы денег. Озвучены и основные правила безопасности — не принимать решение спонтанно, проверять информацию в надежных источниках, никому не сообщать реквизиты своих банковских карт и ни в коем случае не впускать в дом незнакомых людей.
Пенсионеры поблагодарили полицейских за важную информацию и отметили необходимость проведения таких мероприятий, пообещав не только самим быть более бдительными, но и предупредить о действиях мошенников своих родственников и знакомых.
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