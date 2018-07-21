ОАО «Новосибирскавтодор» выиграло аукцион за право быть генеральным подрядчиком ремонта кузбасского участка трассы Томск — Мариинск со 133-го по 139-й километры, сообщает «РИА Томск». Стоимость работ, по данным сайта госзакупок, 394 млн рублей. Подрядчик должен будет заменить гравийное покрытие на полноценное асфальтовое.
Ранее со ссылкой на дирекцию автомобильных дорог Кузбасса сообщалось, что ремонт следующего участка трассы — со 139-го по 154-й километр — будет выполнен в течение нескольких лет. Пока проектно-сметная документация на данный отрезок еще не разработана, поэтому сметы и точных сроков выполнения работ нет.
Также сообщалось, что на территории Томской области находятся около 77 километров автодороги Томск — Мариинск. В 2017 году власти Томской и Кемеровской областей объявили о намерении передать ее в федеральную собственность, однако Росавтодор не намерен принимать на баланс дороги, где не проведен ремонт.