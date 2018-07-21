«Новосибирскавтодор» отремонтирует трассу Томск — Мариинск в Кузбассе

ОАО «Новосибирскавтодор» выиграло аукцион за право быть генеральным подрядчиком ремонта кузбасского участка трассы Томск Мариинск со 133-го по 139-й километры, сообщает «РИА Томск». Стоимость работ, по данным сайта госзакупок, 394 млн рублей. Подрядчик должен будет заменить гравийное покрытие на полноценное асфальтовое.

Ранее со ссылкой на дирекцию автомобильных дорог Кузбасса сообщалось, что ремонт следующего участка трассы — со 139-го по 154-й километр — будет выполнен в течение нескольких лет. Пока проектно-сметная документация на данный отрезок еще не разработана, поэтому сметы и точных сроков выполнения работ нет.