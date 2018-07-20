На создание «зеленого пояса» вокруг Тюмени направили около 1,2 млн рублей

ТЮМЕНЬ , 20 июля. / ТАСС /. Около 1,2 млн рублей направлено из бюджета Тюменской области на формирование лесопаркового «зеленого пояса» вокруг Тюмени. Его площадь превысит 65 тыс. га, сообщил в пятницу ТАСС директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов.

"Сейчас в отношении территории определенного вокруг Тюмени лесопаркового «зеленого пояса» необходимо проводить лесовосстановление, санитарную очистку. Сведения о его границах уже внесены в Единый государственный реестр недвижимости как зона с особыми условиями использования территорий. На реализацию проекта из регионального бюджета затрачено 1,2 млн рублей", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что площадь пояса составит более 66 тыс. га. «Ежегодно в приоритетном порядке в лесных массивах, включенных в состав лесопаркового „зеленого пояса“ будут осуществляться санитарно-оздоровительные мероприятия в соответствии с лесным планом и лесохозяйственным регламентом Тюменского лесничества», — пояснил Пуртов, отметив, что создавать такие лесопарковые пояса вокруг других крупных городов региона пока не планируется.

По словам врио губернатора Тюменской области Александра Моора, все запланированные в Тюмени проекты по созданию комфортной городской среды идут по плану, в том числе по созданию новых и реконструкции уже существующих лесопарков в городе.

"Мы поставили себе задачу при строительстве дорог обязательно предусматривать пешеходную зону и велодорожки. На сегодняшний день их уже более 40 км. По планам общая сеть велодорожек составит 200 км по всему городу, они свяжут основные места притяжения и отдыха для горожан. Стоит задача соединить наши основные парки — «Затюменский» с Гилевской рощей, чтобы велосипедисты могли добраться с одного конца города на другой", — сказал журналистам временно исполняющий полномочия главы Тюмени Руслан Кухарук.

Ранее сообщалось, что в рамках благоустройства территорий два самых крупных лесопарка Тюмени — Гилевская роща и «Затюменский» — также оборудуют зонами для активного отдыха, занятий физической культурой и культурно-образовательных мероприятий. При этом Гилевскую рощу планируется увеличить почти вдвое, в настоящее время он занимает площадь в 70 га.