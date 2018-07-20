Ещё
На создание «зеленого пояса» вокруг Тюмени направили около 1,2 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На создание «зеленого пояса» вокруг Тюмени направили около 1,2 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
ТЮМЕНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Около 1,2 млн рублей направлено из бюджета Тюменской области на формирование лесопаркового «зеленого пояса» вокруг Тюмени. Его площадь превысит 65 тыс. га, сообщил в пятницу ТАСС директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов.
"Сейчас в отношении территории определенного вокруг Тюмени лесопаркового «зеленого пояса» необходимо проводить лесовосстановление, санитарную очистку. Сведения о его границах уже внесены в Единый государственный реестр недвижимости как зона с особыми условиями использования территорий. На реализацию проекта из регионального бюджета затрачено 1,2 млн рублей", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что площадь пояса составит более 66 тыс. га. «Ежегодно в приоритетном порядке в лесных массивах, включенных в состав лесопаркового „зеленого пояса“ будут осуществляться санитарно-оздоровительные мероприятия в соответствии с лесным планом и лесохозяйственным регламентом Тюменского лесничества», — пояснил Пуртов, отметив, что создавать такие лесопарковые пояса вокруг других крупных городов региона пока не планируется.
По словам врио губернатора Тюменской области Александра Моора, все запланированные в Тюмени проекты по созданию комфортной городской среды идут по плану, в том числе по созданию новых и реконструкции уже существующих лесопарков в городе.
"Мы поставили себе задачу при строительстве дорог обязательно предусматривать пешеходную зону и велодорожки. На сегодняшний день их уже более 40 км. По планам общая сеть велодорожек составит 200 км по всему городу, они свяжут основные места притяжения и отдыха для горожан. Стоит задача соединить наши основные парки — «Затюменский» с Гилевской рощей, чтобы велосипедисты могли добраться с одного конца города на другой", — сказал журналистам временно исполняющий полномочия главы Тюмени Руслан Кухарук.
Ранее сообщалось, что в рамках благоустройства территорий два самых крупных лесопарка Тюмени — Гилевская роща и «Затюменский» — также оборудуют зонами для активного отдыха, занятий физической культурой и культурно-образовательных мероприятий. При этом Гилевскую рощу планируется увеличить почти вдвое, в настоящее время он занимает площадь в 70 га.
ТАСС: последние новости
ВКС РФ получили более 30 самолетов и комплекс С-300 после ремонта Врио главы Якутии предложил заменить устаревшие Ан-24 на иностранные самолеты СБУ начала проверку законности повышения цены на хлор руководством "Днепразота"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии285
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец16
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России303
На Украине раскопали могилу ведьмы32
Тест: Азовское море или Черное?3
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение