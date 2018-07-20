Слёзы убрала! Пермяков потрясло, как мать учит дочь кататься на велосипеде

Нередко на улице или в магазине можно увидеть, как родители довольно сурово общаются со своими детьми. Где заканчивается строгость и начинается жестокость? В соцсетях появляется всё больше видеороликов, на которых можно увидеть, как детям дают подзатыльники или волочут по земле в сторону дома. Один из подобных случаев засняли на видео пермяки, поражённые тем, как жёстко мать учит свою дочь кататься на велосипеде.

В материале «АиФ-Прикамье» — разбор ситуации и советы психологов о том, как быть в таких неоднозначных случаях.

«Выкину велосипед, если не поедешь»

Пермь . Центральный район города. Тёплое летнее утро. На весь двор слышны нервные женские крики: «Прямо держи! Поставила ногу! Поехала!»

Оказалось, что женщина решила научить свою дочь-дошкольницу кататься на велосипеде.

Когда ситуация начала выходить за рамки приличия, люди сняли процесс обучения на видео и прислала в редакцию «АиФ-Прикамье» с комментарием: «Разве можно так детей воспитывать?»

Смотрим запись. Девочка проехала два метра. Не удержав равновесие, спрыгнула на тротуар. Руль остался в руках женщины. Мать отпустила велосипед, и он упал на ногу девочке.

Еле сдерживая слёзы, ребёнок пытается поднять велосипед и отодвинуться подальше от мамы. Но женщина подходит, шлёпает дочь по попе и продолжает кричать: «На педаль ногу ставь. Руль держи. Не надо реветь». Девочка проезжает метр и снова падает.

«Я сейчас выкину этот велосипед, если ты не поедешь», — уже орёт на весь двор женщина.

Ребёнок несколько секунд думает, держа руль, потом отходит в сторону и начинает плакать. Велосипед снова на асфальте. Ей очень страшно и хочется всё это прекратить, но мать хватает велосипед за раму и куда-то несёт».

«Ты куда его понесла?» — в слезах бросается за мамой дочка.

«В мусорку!»

«Я не хочу, чтобы ты его выбрасывала!»

«Слёзы убрала!»

Мимо мамы с дочкой, оглядываясь, проходят люди. А мать продолжает вести свой жестокий урок: «Крути педали, я не буду тебя держать. Руль. Нога. Поехала. Вперёд. Или ты едешь, или я его продам. Бесплатно отдам сейчас кому-нибудь».

Затем в порыве гнева женщина пинает пластиковую бутылку, которая попадается ей под ноги на тротуаре. Девочка от страха втягивает голову в плечи.

Так ребёнок явно ничему не научится

С вопросом читателя, запечатлевшего кадры жестокого воспитания, мы обратились к пермским психологам и попросили прокомментировать снятый ролик. Вот каково их мнение.

Старший преподаватель кафедры социальной работы и конфликтологии ПГНИУ Ирина Чернова

«Такое общение с ребёнком неприемлемо. По сути, это психологическое насилие. Девочка явно боится женщину. В результате такого обучения у неё сформируется боязнь к чему-то новому. А полезное и интересное катание на велосипеде будет вызывать страх и негативные воспоминания. Видно, что женщина вымещает своё зло на ребёнке. Она не учит его, а будто издевается. От женщины девочка не чувствует поддержки. Так ребёнок явно ничему не научится. Поражают прохожие, которые могли бы остановиться, поддержать ребёнка, успокоить женщину. По записанному видео сложно судить, в каком состоянии находится мать. Но если бы с ней кто-то заговорил и помог научить девочку, то явно психологической травмы у ребёнка не было бы».

Психолог Мария Шапошникова:

«Очень трудно быть тренером для своего ребёнка. Так же, как невозможно быть репетитором. В процесс обучения вмешиваются личные эмоции: обиды, раздражение, ожидания. Многие педагоги признают, что объяснить собственным детям задачку гораздо сложнее, чем чужим. Нужно быть очень терпеливым. Да и дети ждут от мамы поведения заботливого родителя, а не строгого наставника. От наставника, тренера, учителя любые требования будут казаться справедливыми, а от мамы — обидными. А раздражение, разочарование мамы воспринимается куда болезненней, чем недовольство педагога. Совет один: если вы чувствуете, что при обучении ребёнка неизбежно сползаете в раздражение, отдайте эту функцию кому-то другому: репетитору, тренеру, ребятам во дворе, которые умеют кататься на велосипеде. Пользы от этого будет гораздо больше, а нервы сохранятся и у мамы, и у ребёнка. Кричащая, раздраженная мама скорее внушает страх перед поставленной задачей, чем побуждает к действию.

Если вы, как очевидец, не можете спокойно пройти мимо, подойдите к маме и негромко скажите (так, чтобы не слышал ребёнок), что вы на месте девочки уже заработали бы заикание и энурез, а велосипед возненавидели бы. Правда, это грозит скандалом. И не факт, что мама поменяет свою позицию. Зато вы уйдёте с чувством выполненного долга».

Практикующий психолог Наталья Елтышева:

«Наверное, жизнь этой женщины складывается таким образом, что она вынуждена брать на себя мужские роли. Вероятно, она не умеет полагаться на других и этому же учит своего ребёнка. Каждый родитель хочет дать сыну или дочери самое лучшее. Думаю, что эта мама не исключение. Её жизненный опыт диктует ей такой стиль воспитания и такое общение. Возможно, её в своё время воспитывали так же, и она воспроизводит родовой сценарий. Но какими бы ни были жизненные обстоятельства, для ребёнка подобное воспитание крайне неблагоприятно. Подобный стиль воспитания не повредил бы разве что мальчику активного типа. Но для психики девочки, для будущей жены и мамы такое воспитание разрушительно. Давление, угрозы, манипуляции — весь этот багаж негативно влияет на психику любого человека, тем более ребёнка.

Родитель — это тот, кто даёт покровительство и защиту от внешних угроз. Мир ребёнка буквально рушится, когда вместо защиты родитель сам становится угрозой. Девочке важно дать умонастроение: «Ты уже хороша, и я люблю тебя такой, какая ты есть. Тебе для этого ничего не нужно делать. Люблю не за пятерки, не за порядок в комнате, не за достижения. А просто за то, что ты есть. И ты уже прекрасна такая, какая есть». В современном мире это звучит странно, но это действительно так. Родитель девочки должен воспитывать её в этом ключе, тогда она вырастет и станет счастливой женщиной. И со временем обязательно создаст счастливую семью.

Это мальчику важно уметь полагаться на себя, быть сильным, нести ответственность. Тогда из него вырастет мужчина. Но опять же — экологичное воспитание ребёнка любого пола должно быть без угроз, давления и манипуляций.

Сложно дать рекомендации, как действовать тем, кто наблюдает за таким воспитанием. Если сделать матери замечание, то, скорее всего, это вызовет ответную агрессию. Не исключено, что женщина потом сорвётся на ребёнке и будет ещё хуже. Самым оптимальным вариантом стало бы курирование подобной семьи социальными службами. И матери, и девочке было бы полезно поработать с психологом: девочке снять тревожность, которая, скорее всего, у неё есть, поработать с самооценкой, а маме поучиться новым формам взаимодействия».

Есть несколько вариантов, как можно реагировать окружающим:

1) Вступить в диалог, сделать замечание. Только, скорее всего, в этом случае реакция матери будет негативной и возможен конфликт.

2) Можно попробовать мягко объяснить, что ребёнок — не её собственность, а тоже личность, хоть и маленькая. Несмотря на родственные узы, мать не имеет право так с ним обращаться. Но опять же, вступая в диалог, нужно быть готовым к негативной реакции.

4) Пройти мимо. Есть вероятность, что если мы сделаем резкое негативное замечание, мать может свой гнев сорвать на ребёнке дома, где никто не видит. И, желая сделать лучше, мы усугубим ситуацию.

3) Если же ситуация угрожает жизни и здоровью ребёнка — нужно немедленно звонить в полицию.