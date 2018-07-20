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Калек АТО награждают протезами-вышиванками
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Калек АТО награждают протезами-вышиванками
Украина.ру
2 часа назад
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Фото:
Украина.ру
Киборга, за убийство мирных жителей Донбасса, наградили патриотичными протезами… Это просто, без комментариев… Вся
Украина
в этой ситуации, вот прям вся…
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