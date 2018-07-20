Ещё
Калек АТО награждают протезами-вышиванками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калек АТО награждают протезами-вышиванками 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Киборга, за убийство мирных жителей Донбасса, наградили патриотичными протезами… Это просто, без комментариев… Вся Украина в этой ситуации, вот прям вся…
Украина.ру: последние новости
Названы украинские города, которые первыми останутся без питьевой воды Lenta.ru: Трубу шатали Большой футбол в Бресте: Академия Марадоны и стадион имени арабского шейха
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии279
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец16
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России303
На Украине раскопали могилу ведьмы32
Тест: Азовское море или Черное?2
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение