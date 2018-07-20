Земфира после критики Монеточки отказала Дудю

По словам российской певицы Земфиры, она не будет давать интервью блогеру Юрию Дудю, потому что этот процесс «вгоняет ее в жуткий стресс».

Вопросы поклонников посыпались после ее критики в адрес певиц Монеточки и Гречки. По словам рок-певицы Земфиры Рамазановой, два самых популярных вопроса, которые она получила, касались интервью блогеру Юрию Дудю и новому альбому.

«Дудь — я не даю интервью. Вообще. Мне это не нужно и сам процесс вгоняет меня в жуткий стресс, с годами становится только хуже», — написала она на официальной странице в Facebook.

Также, по словам певицы, она пока не знает, когда выйдет новый альбом, «песни есть, периодически я к ним возвращаюсь, но не чувствую всепоглощающего желания доделать их и выпустить».

Ранее Рамазанова соцсетях раскритиковала творчество и внешние данные молодых исполнительниц Гречки и Монеточки.