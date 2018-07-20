Мэрия Екатеринбурга увеличила список «бесплатных» кладбищ

Начиная с 20 июля екатеринбуржцам потребуются дополнительные документы для получения на кладбище бесплатного участка для погребения родственника. Соответствующие изменения в городской «похоронный» регламент внесла на днях администрация Екатеринбурга , передает "Уралинформбюро"

Так, если по ранее действовавшему регламенту гражданин, желающий «застолбить» бесплатный кладбищенский участок для погребения близкого человека, должен был представить в МКУ «Служба городских кладбищ» всего пять документов, то теперь их число увеличилось до семи.

Количество документов, необходимых для того, чтобы «застолбить» бесплатное место на кладбище увеличилось

Среди них — заявление на бесплатное выделение участка, документ, удостоверяющий личность заявителя, свидетельство о смерти умершего, свидетельство о смерти ранее захороненного родственника (если речь идет о «родственном подхоронении»), удостоверение о захоронении ранее захороненного родственника, а также два новых документа: некая «доверенность на предоставление муниципальной услуги» и документ, подтверждающий факт родственных отношений между умершим и ранее захороненным родственником.

При этом новый регламент четко определяет размеры бесплатного участка: для захоронения умершего — 4 квадратных метра, для захоронения урны с прахом — 0,9 квадратных метра. Кроме того, расстояние между соседствующими могилами должно быть не менее 1 метра по длинным сторонам и не менее 0,5 метра по коротким сторонам могил.

Согласно новому регламенту, заявителями на получение участка могут быть супруг (супруга), близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушки, бабушки) и иные родственники либо законный представитель умершего. И лишь при отсутствии таковых в роли заявителя позволено выступить иным лицам, желающим взять на себя похоронные хлопоты.

Расстояние между могилами-соседями должно быть не менее 1 метра по длинным сторонам и не менее 0,5 метра по коротким сторонам

Кроме того, вырос список кладбищ Екатеринбурга, на которые распространяется положение о бесплатных участках. В ранее действовавшей редакции упоминалось 23 кладбища, тогда как в обновленном регламенте их число увеличилось до 26 за счет Ягодного и Верхне-Макаровского погостов, а также Палкинского Торфяника.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», федералы планируют, с одной стороны, ужесточить контроль за похоронным делом, а с другой — легализовать коммерциализацию данной сферы. В частности, предлагается сократить количество справок, необходимых для «социального» захоронения, и организовать систему «одного окна», когда родственникам почившего необходимо будет предоставить лишь данные СНИЛС, чтобы получить необходимые услуги по погребению за счет государства.

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