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Мэрия Екатеринбурга увеличила список «бесплатных» кладбищ
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Мэрия Екатеринбурга увеличила список «бесплатных» кладбищ 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Начиная с 20 июля екатеринбуржцам потребуются дополнительные документы для получения на кладбище бесплатного участка для погребения родственника. Соответствующие изменения в городской «похоронный» регламент внесла на днях администрация Екатеринбурга, передает "Уралинформбюро".
Так, если по ранее действовавшему регламенту гражданин, желающий «застолбить» бесплатный кладбищенский участок для погребения близкого человека, должен был представить в МКУ «Служба городских кладбищ» всего пять документов, то теперь их число увеличилось до семи.
Количество документов, необходимых для того, чтобы «застолбить» бесплатное место на кладбище увеличилось
Среди них — заявление на бесплатное выделение участка, документ, удостоверяющий личность заявителя, свидетельство о смерти умершего, свидетельство о смерти ранее захороненного родственника (если речь идет о «родственном подхоронении»), удостоверение о захоронении ранее захороненного родственника, а также два новых документа: некая «доверенность на предоставление муниципальной услуги» и документ, подтверждающий факт родственных отношений между умершим и ранее захороненным родственником.
При этом новый регламент четко определяет размеры бесплатного участка: для захоронения умершего — 4 квадратных метра, для захоронения урны с прахом — 0,9 квадратных метра. Кроме того, расстояние между соседствующими могилами должно быть не менее 1 метра по длинным сторонам и не менее 0,5 метра по коротким сторонам могил.
Согласно новому регламенту, заявителями на получение участка могут быть супруг (супруга), близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушки, бабушки) и иные родственники либо законный представитель умершего. И лишь при отсутствии таковых в роли заявителя позволено выступить иным лицам, желающим взять на себя похоронные хлопоты.
Расстояние между могилами-соседями должно быть не менее 1 метра по длинным сторонам и не менее 0,5 метра по коротким сторонам
Кроме того, вырос список кладбищ Екатеринбурга, на которые распространяется положение о бесплатных участках. В ранее действовавшей редакции упоминалось 23 кладбища, тогда как в обновленном регламенте их число увеличилось до 26 за счет Ягодного и Верхне-Макаровского погостов, а также Палкинского Торфяника.
Стоит отметить, что «похоронный» вопрос поднимается на федеральном уровне с лета 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству навести порядок в этой сфере, пресечь разгул теневого бизнеса и дать отпор росту цен на похоронные услуги. В сентябре того же года Общественная палата Свердловской области получила на экспертизу проект федерального закона «О похоронном деле», подготовленный министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», федералы планируют, с одной стороны, ужесточить контроль за похоронным делом, а с другой — легализовать коммерциализацию данной сферы. В частности, предлагается сократить количество справок, необходимых для «социального» захоронения, и организовать систему «одного окна», когда родственникам почившего необходимо будет предоставить лишь данные СНИЛС, чтобы получить необходимые услуги по погребению за счет государства.
Ранее по теме: Минстрой объявил войну похоронному беспределу
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