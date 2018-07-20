На маленьком плоту: Юрий Бурлак вплавь отправился из Севастополя в Турцию

В пятницу утром оранжевый плот пришвартовался у Графской пристани в Севастополе, мокрый и довольный Юрий Бурлак в гидрокостюме выбрался на берег, чтобы попрощаться с городом перед началом плавания.

"До Анталии планирую дойти, пока не станет совсем холодная вода — до 1 ноября, — рассказывает он. — Через Босфор, через Мраморное море — и выйду в Средиземку. Пусть все увидят, что русские могут!"

В путешествие Юрий Брулак отправился вместе со своим напарником Владимиром Лихачевым. «Будет с кем поговорить и даже поругаться», — отмечает он. До Стамбула напарники планируют дойти без остановок — это 750 километров морского пути. На это время у них должно хватить запасов провизии: Бурлак и Лихачев загрузи в плот тушенку и крупы, которые будут готовить на походной газовой плитке.

Весь маршрут, по которому пройдут путешественники, протяженностью две тысячи километров. Временами, по словам Юрия Бурлака, ему придется плыть самому в ластах и со специальными лопаточками на руках, чтобы тащить лодку за собой, преодолевая течение. Готовы путешественники и к приключениям, и к встречам с морскими хищниками.

"Я по статистике посчитал, что в Средиземном море было мало нападений акул: надеюсь, что меня не съедят! — говорит Бурлак. — Но все равно буду чувствовать себя, как червяк на крючке, когда буду плот за собой на веревке тянуть!"

В Стамбуле экипаж «Расшивы» поменяется — Владимир Лихачев высадится на берег, его сменит супруга Юрия Бурлака.

Опасное предприятие, затеянное друзьями, приносит им, по их словам, «ощущение, что они делают что-то правильное», когда удается выполнить задачу, поставленную перед самими собой и меняющую жизнь. Во всяком случае, Юрий Бурлак подтвердил это на своем опыте: будучи профессиональным спортсменом-бодибилдером, он получил тяжелую травму позвоночника, после чего мог передвигаться только на костылях. Однако, занявшись плаванием, он восстановил здоровье так, что смог отважится на рискованные заплывы через Черное море, с каждым путешествием лишь увеличивая расстояние до финишной точки.

"Зачем альпинисты лезут на Эверест? — задает Бурлак риторический вопрос. — Я не знаю, зачем мне это надо. Но когда ставишь перед собой цель, думаешь: «Преодолеешь — не преодолеешь?» Потом начинаешь пробовать, и если получается, что испытываешь восторг".

Юрий Бурлак надел ласты и маску и нырнул в воду, его коллега Владимир Лихачев спустился в оранжевый плот, и они отчалили от севастопольской пристани. Бурлак на прощанье помахал наручными веслами и крикнул: «До встречи, Севастополь!»