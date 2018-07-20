Антонов заявил, что договор об СНВ отвечает национальным интересам РФ и США

"Договор об СНВ до сих пор отвечает национальным интересам наших стран. Встает простой вопрос: в 2021 году документ перестает действовать, что делать? Договор нужен, нужно думать о том, что с ним делать. Российская сторона, наш президент четко сказал, что мы готовы подумать о продлении договора", — отметил он.