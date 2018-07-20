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Антонов заявил, что договор об СНВ отвечает национальным интересам РФ и США
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Антонов заявил, что договор об СНВ отвечает национальным интересам РФ и США 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Договор об СНВ до сих пор отвечает национальным интересам России и США. Об этом заявил в пятницу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая в международном дискуссионном клубе «Валдай».
"Договор об СНВ до сих пор отвечает национальным интересам наших стран. Встает простой вопрос: в 2021 году документ перестает действовать, что делать? Договор нужен, нужно думать о том, что с ним делать. Российская сторона, наш президент четко сказал, что мы готовы подумать о продлении договора", — отметил он.
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