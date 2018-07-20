В ООН заявили, что готовы работать с Россией и Сирией в решении проблемы беженцев 

ЖЕНЕВА, 20 июля. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) готово работать с Россией и Сирией в решении вопросов, касающихся возвращения беженцев и перемещенных лиц. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель организации Андрей Махечич.
"УВКБ готово работать как с сирийским, так и российским правительством в отношении решения для сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в соответствии с международными стандартами, касающимся беженцев и прав человека", — сказал он. Махечич подчеркнул, что в УВКБ «приняли к сведению заявление сирийских и российских властей о создании в Сирии центра для беженцев, возвращающихся домой».