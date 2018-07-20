В Конькове устроят Garage sale

Благотворительный Garage sale проведут на Экомаркете (м. «Коньково», улица Профсоюзная, 126/3) 5 августа. Приносите сюда свои вещи. Они могут принести радость кому-то еще, а заодно помогут фонду «Старость в радость».

Garage sale будет работать весь день — с 12 до 19.00. В программе запланированы мастер-классы: по арт-терапии, по этикету, по метафорическим картам, изготовление бумажных цветов. Также состоится выступление представителя благотворительного фонда «Старость в радость».

Отметим, благотворительный фонд «Старость в радость» вырос из одноименного волонтерского движения. Его главной задачей было улучшить жизни пожилых людей в домах престарелых и уменьшить эмоциональный вакуум, в котором оказываются старики после попадания в интернат.