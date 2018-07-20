«Ад-реформа» в Ленобласти: дорожные ведомства не сольют, но чиновников уволят

Ходят слухи, что административная реформа (или, как ее окрестили в регионе, «ад-реформа») в Ленобласти продолжится до наступления осени реструктуризацией дорожного блока — объединением управления по транспорту и комитета по дорожному хозяйству. Причем в этом блоке пройдут значительные сокращения, и списки потенциальных кандидатов «на вылет» уже имеются.

Спровоцировало разговоры высказанное на этой неделе главой региона Александром Дрозденко намерение продолжить реформу, оптимизирующую региональную власть, с одной стороны, а с другой, усилены жалобами на дорожные ямы и выложенные в Интернет снимки некоторых проблемных участков областных трасс.

Комментарий эксперта: неустойчивое положение

Между тем, сам губернатор не поддержал слухи о слиянии структур дорожного блока. Он считает, что в этом нет смысла, так как у каждого из них есть собственные, локальные задачи. «Объединять дорожные ведомства сегодня не представляется возможным», — объясняет он.

В областной администрации говорят, что не располагают какой-либо информацией о возможных сокращениях дорожников. «Думаю, что слияния не произойдет, а вот увольнения вполне могут стать реальностью, — прокомментировал »ФедералПресс» ситуацию независимый эксперт, доктор экономических наук, профессор, преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Осипов — Дело даже не в количестве чиновников и специалистов, а в их умении — эффективности работы. Насколько я знаю, грядет реорганизация областных дорожных предприятий региона, испытывающих «большие сложности». Еще к лету из 18 районных ДРСУ — 12 имели неустойчивое положение».

Как ранее сообщал «ФедералПресс», в целом, наполненность областного дорожного фонда в этом году, по информации дорожного комитета, составляет 7,6 млрд рублей. Для сравнения: в прошлом году на ремонт региональных дорог в областную казну было заложено несколько больше денег — 1,648 млрд рублей. А требуется, по выкладкам областных чиновников, ежегодно 6 млрд

По данным областного правительства, этим летом предусмотрен ремонт проблемных участков 28 региональных дорог.

Напомним, что общая протяженность региональных автомобильных дорог в Ленобласти составляет 9818 км. Причем самая большая их протяженность (примерно 20%) — на территории Выборгского района.