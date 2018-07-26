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Сотрудники колонии оставили в покое пострадавшего от пыток заключенного
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Сотрудники колонии оставили в покое пострадавшего от пыток заключенного 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Осужденный Евгений Макаров, подвергшийся пыткам в ярославской колонии №1, не подвергается давлению со стороны сотрудников учреждения. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, передает «Интерфакс».
«Каких-либо угроз не поступало, давление не оказывается. К нему приехали и побеседовали во вторник сотрудники центрального аппрета ФСИН, психолог из Москвы, вчера и сегодня с ним беседовал психолог колонии. Он остается один в камере, под видеонаблюдением», — рассказал он.
По словам омбудсмена, Макаров чувствует себя неплохо. «Он в хорошем настроении, вполне жизнерадостном, обсуждали разные темы, в частности, я спросил про самочувствие, он ответил: „Более или менее“. Он успокоился по сравнению с тем, что было в пятницу и субботу», — поделился Бабуркин.
20 июля в СМИ было опубликовано видео, на котором сотрудники ярославской колонии пытают заключенного. Отмечалось, что инцидент произошел летом прошлого года, а заключенного зовут Евгений Макаров. Предполагаемой причиной для пытки стало неуважительное отношение к одному из сотрудников учреждения со стороны потерпевшего.
В тот же день Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны шестеро подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранили от работы. Позже пятеро подозреваемых в пытках были арестованы.
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