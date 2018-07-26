Сотрудники колонии оставили в покое пострадавшего от пыток заключенного

Осужденный Евгений Макаров , подвергшийся пыткам в ярославской колонии №1, не подвергается давлению со стороны сотрудников учреждения. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, передает «Интерфакс».

«Каких-либо угроз не поступало, давление не оказывается. К нему приехали и побеседовали во вторник сотрудники центрального аппрета ФСИН , психолог из Москвы , вчера и сегодня с ним беседовал психолог колонии. Он остается один в камере, под видеонаблюдением», — рассказал он.

По словам омбудсмена, Макаров чувствует себя неплохо. «Он в хорошем настроении, вполне жизнерадостном, обсуждали разные темы, в частности, я спросил про самочувствие, он ответил: „Более или менее“. Он успокоился по сравнению с тем, что было в пятницу и субботу», — поделился Бабуркин.

20 июля в СМИ было опубликовано видео, на котором сотрудники ярославской колонии пытают заключенного. Отмечалось, что инцидент произошел летом прошлого года, а заключенного зовут Евгений Макаров. Предполагаемой причиной для пытки стало неуважительное отношение к одному из сотрудников учреждения со стороны потерпевшего.