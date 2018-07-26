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Пытки в колонии: Макаров боится, что ему «устроят» самоубийство
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Пытки в колонии: Макаров боится, что ему «устроят» самоубийство 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Осужденный Евгений Макаров, которого жестоко избили в ярославской колонии, боится за свою жизнь и здоровье после обнародования скандального видео с пытками. Об этом "Интерфаксу" заявил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
"Он считает, что его могут убить, представив это как самоубийство", — пояснил омбудсмен.
Он также рассказал, что Макаров попросил не вывозить его за пределы колонии без адвоката.
Осужденный находится в настоящее время в колонии номер 8, и руководству учреждения поручено обеспечить безопасность его пребывания.
20 июля в Интернет попало видео пыток Макарова в ярославской колонии номер 1, ролик вызвал большой резонанс. Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета, шесть сотрудников колонии арестованы.
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