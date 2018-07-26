Пытки в колонии: Макаров боится, что ему «устроят» самоубийство

"Он считает, что его могут убить, представив это как самоубийство", — пояснил омбудсмен.

Он также рассказал, что Макаров попросил не вывозить его за пределы колонии без адвоката.

Осужденный находится в настоящее время в колонии номер 8, и руководству учреждения поручено обеспечить безопасность его пребывания.