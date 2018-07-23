Избитому в колонии заключенному нужна помощь психологов, заявил Федотов

"Мы поговорили с ним, поняли, в каком тяжелом психологическом состоянии он находится. Договорились, что ему будет оказана необходимая психологическая помощь, ему будет обеспечено свидание с матерью", — сказал Федотов РИА Новости.

По его словам, Макарову осталось отсидеть три месяца, поэтому сейчас очень важно подготовить его к жизни на воле. «Медицинская помощь ему не нужна, а психологическая просто необходима, потому что он воспринимает вполне житейские проблемы, которые у него есть в колонии, как повод для конфликта, хотя они того явно не заслуживают», — пояснил Федотов.