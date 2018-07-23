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Избитому в колонии заключенному нужна помощь психологов, заявил Федотов
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Избитому в колонии заключенному нужна помощь психологов, заявил Федотов 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: Северпост
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Пострадавший от пыток в колонии в Ярославле Евгений Макаров нуждается в психологической помощи, которая ему просто необходима, особенно учитывая, что ему предстоит скоро выйти на волю, заявил по итогам посещения колонии и разговора с заключенным глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
"Мы поговорили с ним, поняли, в каком тяжелом психологическом состоянии он находится. Договорились, что ему будет оказана необходимая психологическая помощь, ему будет обеспечено свидание с матерью", — сказал Федотов РИА Новости.
По его словам, Макарову осталось отсидеть три месяца, поэтому сейчас очень важно подготовить его к жизни на воле. «Медицинская помощь ему не нужна, а психологическая просто необходима, потому что он воспринимает вполне житейские проблемы, которые у него есть в колонии, как повод для конфликта, хотя они того явно не заслуживают», — пояснил Федотов.
Видео с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них уже задержаны.
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