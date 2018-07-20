Зампостпреда России при ОБСЕ призвал решить вопрос об уставе организации

"Незамедлительного решения требует вопрос о правовом статусе Организации, который может быть решен только через скорейшую разработку и принятие ее учредительного документа (устава). Нужно исправлять тематические и географические перекосы в ее деятельности, приблизиться к выработке единых правил работы исполнительных структур", — заявил Балакин на заседании постсовета ОБСЕ в связи с презентацией Словакией приоритетов своего председательства в организации в 2019 году.

Он отметил, что важно добиться эффективного использования изначального предназначения ОБСЕ — предотвращать и разрешать кризисные ситуации.

"Именно в этой сфере от будущего председательства потребуются кропотливые и честные усилия по равному учету позиций всех сторон конфликтов, поддержке налаженных переговорных форматов", — добавил зампостпреда.