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Зампостпреда России при ОБСЕ призвал решить вопрос об уставе организации
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Зампостпреда России при ОБСЕ призвал решить вопрос об уставе организации 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
ВЕНА, 20 июл — РИА Новости. Вопрос о разработке и принятии устава ОБСЕ требует незамедлительного решения, заявил заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Балакин.
"Незамедлительного решения требует вопрос о правовом статусе Организации, который может быть решен только через скорейшую разработку и принятие ее учредительного документа (устава). Нужно исправлять тематические и географические перекосы в ее деятельности, приблизиться к выработке единых правил работы исполнительных структур", — заявил Балакин на заседании постсовета ОБСЕ в связи с презентацией Словакией приоритетов своего председательства в организации в 2019 году.
Он отметил, что важно добиться эффективного использования изначального предназначения ОБСЕ — предотвращать и разрешать кризисные ситуации.
"Именно в этой сфере от будущего председательства потребуются кропотливые и честные усилия по равному учету позиций всех сторон конфликтов, поддержке налаженных переговорных форматов", — добавил зампостпреда.
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