Россия напомнила о необходимости принятия устава ОБСЕ

"Безусловно, ОБСЕ необходимо адаптироваться. Незамедлительного решения требует вопрос о правовом статусе организации, который может быть решен только через скорейшую разработку и принятие ее учредительного документа (устава)", — говорится в заявлении Балакина, которое в пятницу распространило постпредство РФ при ОБСЕ.

По его словам, нужно исправлять тематические и географические перекосы в деятельности ОБСЕ и приблизиться к выработке единых правил работы исполнительных структур. «Важно, наконец, добиться эффективного использования изначального предназначения ОБСЕ — предотвращать и разрешать кризисные ситуации. Именно в этой сфере от будущего председательства потребуются кропотливые и честные усилия по равному учету позиций всех сторон конфликтов, поддержке налаженных переговорных форматов», — добавил зампостпреда РФ.

Российская сторона регулярно привлекает внимание к перекосам в работе ОБСЕ, ее тематической и географической несбалансированности. Москва при этом продолжает выступать за реформу организации, которая должна включать разработку устава, наведение порядка в работе ее миссий и институтов, деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека по наблюдению за выборами, участии НПО в мероприятиях ОБСЕ, а также во внебюджетной проектной деятельности, отмечали в МИД РФ

Как ранее сообщил в интервью ТАСС постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич , «требование подвести нормативно-правовую базу под деятельность ОБСЕ — это не только российская инициатива, но и общее понимание, которое, к сожалению, в 1994 году не вылилось в конкретное решение саммита в Будапеште , провозгласившего переименование организации (Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе — прим. ТАСС) в ОБСЕ».

Балакин также отметил, что ОБСЕ следует задействовать для расширения контактов между Евросоюзом Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). «Полезно задействовать ОБСЕ для расширения контактов между ведущими интеграционными объединениями в зоне ее ответственности, а именно — между ЕС и ЕАЭС», — говорится в заявлении Балакина.