Россия напомнила о необходимости принятия устава ОБСЕ 

ВЕНА, 20 июля. /ТАСС/. Вопрос о правовом статусе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) необходимо незамедлительно решить через принятие ее устава. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании постоянного совета организации в Вене по случаю презентации Словакией приоритетов своего председательства в 2019 году.
"Безусловно, ОБСЕ необходимо адаптироваться. Незамедлительного решения требует вопрос о правовом статусе организации, который может быть решен только через скорейшую разработку и принятие ее учредительного документа (устава)", — говорится в заявлении Балакина, которое в пятницу распространило постпредство РФ при ОБСЕ.
По его словам, нужно исправлять тематические и географические перекосы в деятельности ОБСЕ и приблизиться к выработке единых правил работы исполнительных структур. «Важно, наконец, добиться эффективного использования изначального предназначения ОБСЕ — предотвращать и разрешать кризисные ситуации. Именно в этой сфере от будущего председательства потребуются кропотливые и честные усилия по равному учету позиций всех сторон конфликтов, поддержке налаженных переговорных форматов», — добавил зампостпреда РФ.
Российская сторона регулярно привлекает внимание к перекосам в работе ОБСЕ, ее тематической и географической несбалансированности. Москва при этом продолжает выступать за реформу организации, которая должна включать разработку устава, наведение порядка в работе ее миссий и институтов, деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека по наблюдению за выборами, участии НПО в мероприятиях ОБСЕ, а также во внебюджетной проектной деятельности, отмечали в МИД РФ.
Как ранее сообщил в интервью ТАСС постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, «требование подвести нормативно-правовую базу под деятельность ОБСЕ — это не только российская инициатива, но и общее понимание, которое, к сожалению, в 1994 году не вылилось в конкретное решение саммита в Будапеште, провозгласившего переименование организации (Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе — прим. ТАСС) в ОБСЕ».
Балакин также отметил, что ОБСЕ следует задействовать для расширения контактов между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). «Полезно задействовать ОБСЕ для расширения контактов между ведущими интеграционными объединениями в зоне ее ответственности, а именно — между ЕС и ЕАЭС», — говорится в заявлении Балакина.
Заместитель постпреда РФ также отметил, что проблематика энергетического сотрудничества, взаимосвязанности, надлежащего управления, в том числе и в природоохранной сфере, давно в повестке дня ОБСЕ. «Есть опыт и успешные наработки. Если удастся избежать политизации дискуссий, втягивания в обсуждение вопросов, имеющих прикладное значение и решаемых в формате двусторонних отношений, то сможем сфокусироваться на действительно масштабной задаче построения общего экономического пространства от Ванкувера до Владивостока», — резюмировал дипломат.