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МЧС предлагает обязать собственников земельных участков тушить леса на своих землях
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МЧС предлагает обязать собственников земельных участков тушить леса на своих землях 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. МЧС России разработало поправки в Земельный кодекс, которые обяжут собственников земельных участков сельскохозяйственного назначения тушить пожары в лесах, расположенных на их землях. Об этом говорится в тексте законопроекта, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Сейчас Земельный кодекс не уполномочивает правообладателей земельных участков тушить леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения и запаса. «Предлагаемые изменения уточняют понятие „охраны лесов и других природных ресурсов“ от пожаров и определяют полномочия собственников земель сельскохозяйственного назначения и запаса по осуществлению не только мер пожарной безопасности, но и тушения лесных пожаров», — говорится в документе. В частности, законопроектом предлагается дополнить ст. 42 Земельного кодекса «положением об осуществлении собственниками земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных участков обязанностью осуществления мероприятий по тушению пожаров в лесах, расположенных на их землях».
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в соответствии с Лесным кодексом леса подлежат охране от пожаров, которая включает в себя меры пожарной безопасности и тушение пожаров. В то же время существует проблематика зарастания сельскохозяйственных угодий деревьями, кустарниками и сорными растениями, а собственники этих земель не предпринимают достаточных мер по их защите. «Вместе с тем проведенный анализ реагирования
на возникающие природные пожары показал неурегулированность вопросов по тушению лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения и запаса. Учитывая, что тушение пожаров на таких землях в том числе фактически осуществляется и силами федеральной противопожарной службы МЧС России, в результате чего неприкрытыми остаются населенные пункты, находящиеся в районе выезда подразделений пожарной охраны», — говорится в пояснительной записке.
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