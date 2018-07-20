Гвинет Пэлтроу и Зои Дойч снимутся в новом сериале «Политик» от создателя «Американской истории ужасов» 

Райан Мёрфи, создатель сериалов «Части тела», «Хор», «Американская история ужасов», «Американская история преступлений» и многих других, анонсировал новый проект с участием Гвинет Пэлтроу, Зои Дойч, Люси Бойнтон, Лоры Дрейфус и единственной и неповторимой Барбры Стрейзанд.
Актрисы снимутся в новом комедийном сериале «Политик», который выйдет на стриминговом сервисе Netfix (два сезона нового проекта уже заказаны). В центре сюжета окажется богатый политик из Санта-Барбары по имени Пейтон (его сыграет звезда Бродвея Бен Платт). Он не только участник политической арены, но и бывший комедийный актер и часто использует свое прошлое для ведения дел в настоящем. Шоураннер говорит, что ему больше не интересно шокировать зрителя, он хочет сконцентрироваться на проектах, где главными являются доброта и сердце. В «Политике» Мерфи выступит в качестве сценариста, шоураннера и исполнительного продюсера.
Когда именно сериал выйдет на платформе Netflix, не сообщается.
попкорнnews