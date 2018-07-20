В Гороховце начинается празднование 850-летия города

Межрегиональный фестиваль народного творчества «Неувядаемый цвет» состоится 20 июля в первый день празднования 850-летия основания Гороховца , сообщает пресс-служба администрации Владимирской области

Фестиваль развернется на площади имени Патоличева. В нем примут участие народные хоры, фольклорные коллективы, мастера декоративно-прикладного творчества, ансамбли песни и танца из Владимирской, Московской, Нижегородской, Костромской, Ивановской, Рязанской, Новгородской, Тульской и Самарской областей.

«Фестиваль пройдет в едином русле живого общения и обмена опытом между поколениями, исполнителями и коллективами», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал о праздновании 850-летия Гороховца. Эта дата будет торжественно отмечаться с 20 по 22 июля. Глава государства также направил поздравления с 850-летием города.