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В Гороховце начинается празднование 850-летия города
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В Гороховце начинается празднование 850-летия города 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Межрегиональный фестиваль народного творчества «Неувядаемый цвет» состоится 20 июля в первый день празднования 850-летия основания Гороховца, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.
Фестиваль развернется на площади имени Патоличева. В нем примут участие народные хоры, фольклорные коллективы, мастера декоративно-прикладного творчества, ансамбли песни и танца из Владимирской, Московской, Нижегородской, Костромской, Ивановской, Рязанской, Новгородской, Тульской и Самарской областей.
«Фестиваль пройдет в едином русле живого общения и обмена опытом между поколениями, исполнителями и коллективами», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал о праздновании 850-летия Гороховца. Эта дата будет торжественно отмечаться с 20 по 22 июля. Глава государства также направил поздравления с 850-летием города.
«Гороховец славится богатым наследием, уникальными памятниками архитектуры, зодчества и искусства. И по праву считается исторической жемчужиной России. На протяжении столетий он играл значимую роль в укреплении российской государственности, в развитии промышленности, торговли, ремесел», — говорится в поздравлении.
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