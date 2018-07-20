В Гороховце начинается празднование 850-летия города 

Межрегиональный фестиваль народного творчества «Неувядаемый цвет» состоится 20 июля в первый день празднования 850-летия основания Гороховца, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.
Фестиваль развернется на площади имени Патоличева. В нем примут участие народные хоры, фольклорные коллективы, мастера декоративно-прикладного творчества, ансамбли песни и танца из Владимирской, Московской, Нижегородской, Костромской, Ивановской, Рязанской, Новгородской, Тульской и Самарской областей.
«Фестиваль пройдет в едином русле живого общения и обмена опытом между поколениями, исполнителями и коллективами», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал о праздновании 850-летия Гороховца. Эта дата будет торжественно отмечаться с 20 по 22 июля. Глава государства также направил поздравления с 850-летием города.
«Гороховец славится богатым наследием, уникальными памятниками архитектуры, зодчества и искусства. И по праву считается исторической жемчужиной России. На протяжении столетий он играл значимую роль в укреплении российской государственности, в развитии промышленности, торговли, ремесел», — говорится в поздравлении.