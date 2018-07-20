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Как быстро запустить окно браузера в режиме «инкогнито» с помощью иконки Edge
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Как быстро запустить окно браузера в режиме «инкогнито» с помощью иконки Edge 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
В этом случае используйте режим «инкогнито» в Microsoft Edge, чтобы предотвратить появление предательских «следов». Из соображений безопасности банковские операции при онлайн-покупках также имеет смысл совершать в режиме «инкогнито».
Запустить браузер в режиме «инкогнито» быстрее всего из меню «Пуск» — щелкните правой кнопкой мыши на плитке Edge и выберете в меню команду «Новое окно InPrivate».
Впрочем, существуют и другие плитки программ, обладающие расширенным контекстным меню.
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