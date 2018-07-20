«Вроде белье, а как достойно!»: Равшана Куркова очаровала своим нарядом в Шанхае

Равшана Куркова приехала в Шанхай на показ коллекции одного из модных домов, и ее фотографии с мероприятия разлетелись по сети. Очарованные поклонники с восторгом рассматривали продуманный образ звезды, отмечая, что Равшана сумела составить приятный и достойный комплект, в котором даже бельевая маечка на тонких бретельках смотрелась изысканно и совсем не вызывающе.

Известная актриса Равшана Куркова предпочитает все необычное и оригинальное, а также обладает чувством стиля, что неизменно демонстрирует на различных светских мероприятиях, где появляется в нарядах, достойных восхищения. Сейчас звезда отправилась в Шанхай, где была приглашена на показ осенне-зимней коллекции 2018 одного из модных домов. При появлении на публике Равшана представила любопытный комплект, который сразу очаровал всех ее поклонников и удостоился высоких отзывов от модных критиков.

Нежный голубой топ в бельевом стиле артистка уравновесила классической черной юбкой ниже колена, а также добавила нотку изящества своими замысловатыми босоножками. Ну а учитывая, что к бельевому стилю многие обыватели относятся с недоверием, не понимая, как можно ходить в приличном обществе в одежде для будуара, восторг публики относительно грамотно обыгранного топа было попросту не измерить. Очарованные поклонники буквально рассыпались в комплиментах, признавая за Равшаной острое чутье моды и стиля, которое позволяет ей всегда быть на высоте. «Вы роскошная женщина!» «Все супер! У Вас личный стилист или вы сами так стильно одеваетесь?» «Вы, как всегда, неотразимы! И даже бельевой стиль мне тут нравится» «Классный топ! Вроде белье, а как достойно!» «Какая же вы красивая!»

Любопытно, что чтобы стать звездой вечера, Равшане Курковой не нужно ровным счетом ничего придумывать. Напротив, делая ставку на простые формы, артистка лишь ярче сияет своей красотой.