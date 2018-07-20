В Перми осудили военнослужащего, который торговал палёным алкоголем

Перми за «Незаконное использование товарного знака» и «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности» осудили военнослужащего войсковой части № 3426.

На протяжении двух лет старший лейтенант торговал на территории Перми и Краснокамска палёным алкоголем. Он приобретал фальсифицированную алкогольную продукцию с поддельными акцизными марками, а после перепродавал, но дороже. Военнослужащий был задержан во время одной из «проверочных закупок».

В ходе следствия выяснилось, что старший лейтенант неоднократно незаконно использовал чужие товарные знаки, чем причинил крупным компаниям по производству напитков серьёзный ущерб.

«После задержания у него изъяли 57 бутылок с этикетками водки «Хортица», 21 бутылку с этикетками водки «Талка», 17 бутылок с этикетками водки «Finskaya», 68 пластиковых бутылок с надписью «Вина Кубани» и 22 пятилитровых пластиковых бутылки со спиртосодержащей жидкостью, — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в следственном отделе по Пермскому гарнизону. — По итогам рассмотрения уголовного дела суд вынес ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 300 000 рублей».