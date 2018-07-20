На Хельской косе закрыли пляжи из-за сине-зелёных водорослей

На этой неделе Государственная санитарно-эпидемиологическая станция в Пуцке закрыла пляжи на Хельской косе из-за распространения в воде цианобактерий. Об этом сообщает портал Wyborcza.pl.

"Трудно сказать, закроют ли больше пляжей. Всё зависит от ветра, волн и морских течений. Даже если в воде совсем немного водорослей, воздержитесь от купания — микроорганизмы по-прежнему продуцируют токсины. Подождите их окончательного исчезновения", — говорит заместитель санитарного инспектора Александра Ланге.

Цианобактерии встречаются как в солёных, так и в пресных водах. Некоторые из них производят токсичные соединения. Массовое размножение водорослей вызывает цветение воды. На её поверхности появляется характерная пена, которая может иметь необычный цвет. Она похожа на пролитую краску или хлопья. Люди, которые проглотили воду с цианобактериями, могут страдать от кожных высыпаний, зуда, рвоты, диареи, лихорадки, мышечных и суставных болей. Сотрудники польской санэпидемстанции рекомендуют всем, кто отдыхает на пляжах Балтийского моря и Пуцкого залива, не заходить в воду, которая обладает необычным цветом или запахом.

Жара на побережье Балтийского моря провоцировала цветение опасных водорослей и ранее. В 2014 году специалисты выяснили, что концентрация токсинов в воде Калининградского залива в десять раз превышала норму. Годом позже цианобактерии были замечены в Балтийском море.