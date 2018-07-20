«Локомотив-Кубань» подписал контракт с чемпионом НБА

«Локомотив-Кубань» объявил о переходе в команду 32-летнего легкого форварда Дорелла Райта. Условия соглашения не уточняются.

Американский баскетболист становился чемпионом НБА в составе «Майами». Позже форвард выступал за «Голден Стэйт», «Филадельфию» и «Портленд».

Минувший сезон игрок начиналв составе боснийском клубе «Игокеа». В 5 матчах за команду Райт в среднем набирал 26 очков и 4,3 подбора.