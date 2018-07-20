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«Локомотив-Кубань» подписал контракт с чемпионом НБА
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«Локомотив-Кубань» подписал контракт с чемпионом НБА 

SPORT24.ru 31 минуту назад
Фото: Кубанские Новости
«Локомотив-Кубань» объявил о переходе в команду 32-летнего легкого форварда Дорелла Райта. Условия соглашения не уточняются.
Американский баскетболист становился чемпионом НБА в составе «Майами». Позже форвард выступал за «Голден Стэйт», «Филадельфию» и «Портленд».
Минувший сезон игрок начиналв составе боснийском клубе «Игокеа». В 5 матчах за команду Райт в среднем набирал 26 очков и 4,3 подбора.
В октябре баскетболист подписал контракт с «Бамбергом», с которым дошел до полуфинала чемпионата Германии.
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