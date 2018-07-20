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В Московском планетарии можно будет увидеть противостояние Марса
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В Московском планетарии можно будет увидеть противостояние Марса 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Вечером 27 июля с 21:30 до 01:00 мск в Парке неба пройдут наблюдения двух редких астрономических явлений: самого продолжительного в XXI веке полного лунного затмения и великого противостояния Марса, говорится в сообщении московского планетария.
Продолжительность лунного затмения составит 3 часа 56 минут (с 21:24 мск до 01:20 мск). Оно будет хорошо видно практически на всей территории России. Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок.
"В этом году великое противостояние Марса совпадает с полным лунным затмением. 27 июля 2018 года Марс вступит в великое противостояние с Солнцем и приблизится к Земле на минимальное расстояние. В период великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере и выделяется на небе яркой оранжевой окраской. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года", — отмечается в поступившем в РИА Новости сообщении.
Московский планетарий приглашает всех желающих увидеть редкие астрономические явления в Парке неба уже с 21:30 мск. На астрономической площадке будут работать несколько телескопов для наблюдения и Большая обсерватория. Помимо этого, астрономы будут рассказывать об экспонатах Парка неба, о небесных объектах и о фазах затмения. Однако, состоится мероприятие только при условии ясной погоды.
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