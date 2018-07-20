Прокуратура уфимского района вернула муниципалитету земли на три миллиона рублей

Верховный суд республики подтвердил законность решения Уфимского районного суда, который по иску прокуратуры признал недействительной сделку с землей рыночной стоимостью около 3 млн рублей.

В суде установлено, что в 2016 году уфимец арендовал в Михайловском сельсовете более 1,2 га муниципальной земли для ведения коммерческо-производственной деятельности.

В целях уклонения от процедуры торгов при покупке участка арендатор возвел на нем пункт охраны площадью 14 кв.м. Впоследствии он обратился в сельсовет за заключением договора купли-продажи и предоставил документы на объект капитального строительства.

Несмотря на то, что муниципалитет имел право реализовать без торгов лишь часть земли, необходимую для обслуживания строения, он необоснованно предоставил в собственность арендатора весь участок. После оформления своих прав на землю уфимец снес строительный объект.

В связи с этим, прокурор района в судебном порядке потребовал признания сделки с землей недействительной и возврата участка муниципалитету.

Суд первой инстанции согласился с доводами прокуратуры района и удовлетворил исковое заявление. Ответчик обжаловал данное решение в Верховный суд республики, который отклонил его доводы о законности отчуждения земли.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.