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Прокуратура уфимского района вернула муниципалитету земли на три миллиона рублей
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Прокуратура уфимского района вернула муниципалитету земли на три миллиона рублей 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Верховный суд республики подтвердил законность решения Уфимского районного суда, который по иску прокуратуры признал недействительной сделку с землей рыночной стоимостью около 3 млн рублей.
В суде установлено, что в 2016 году уфимец арендовал в Михайловском сельсовете более 1,2 га муниципальной земли для ведения коммерческо-производственной деятельности.
В целях уклонения от процедуры торгов при покупке участка арендатор возвел на нем пункт охраны площадью 14 кв.м. Впоследствии он обратился в сельсовет за заключением договора купли-продажи и предоставил документы на объект капитального строительства.
Несмотря на то, что муниципалитет имел право реализовать без торгов лишь часть земли, необходимую для обслуживания строения, он необоснованно предоставил в собственность арендатора весь участок. После оформления своих прав на землю уфимец снес строительный объект.
В связи с этим, прокурор района в судебном порядке потребовал признания сделки с землей недействительной и возврата участка муниципалитету.
Суд первой инстанции согласился с доводами прокуратуры района и удовлетворил исковое заявление. Ответчик обжаловал данное решение в Верховный суд республики, который отклонил его доводы о законности отчуждения земли.
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
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