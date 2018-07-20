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Никита Высоцкий выразил соболезнования в связи со смертью Изы Высоцкой
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Никита Высоцкий выразил соболезнования в связи со смертью Изы Высоцкой 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Сын Владимира Высоцкого от второго брака, актёр Никита Высоцкий в беседе с «Известиями» выразил соболезнования в связи со смертью первой жены отца, актрисы Изы Высоцкой.
«Я был с ней знаком, но мне нечего комментировать, кроме того, что я сожалею и приношу соболезнования», — заявил он.
По словам Никиты Высоцкого, в последний раз он видел артистку около 10-15 лет назад.
Говоря о книгах, которые писала актриса, он отметил, что это интересно для тех, кто интересуется театром, интересуется Владимиром Высоцким.
Ранее директор Нижнетагильского драматического театра Ольга Анисимова в беседе с URA.RU прокомментировала смерть ведущей актрисы Изы Высоцкой.
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