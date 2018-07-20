Никита Высоцкий выразил соболезнования в связи со смертью Изы Высоцкой 

Сын Владимира Высоцкого от второго брака, актёр Никита Высоцкий в беседе с «Известиями» выразил соболезнования в связи со смертью первой жены отца, актрисы Изы Высоцкой.
«Я был с ней знаком, но мне нечего комментировать, кроме того, что я сожалею и приношу соболезнования», — заявил он.
По словам Никиты Высоцкого, в последний раз он видел артистку около 10-15 лет назад.
Говоря о книгах, которые писала актриса, он отметил, что это интересно для тех, кто интересуется театром, интересуется Владимиром Высоцким.
Ранее директор Нижнетагильского драматического театра Ольга Анисимова в беседе с URA.RU прокомментировала смерть ведущей актрисы Изы Высоцкой.