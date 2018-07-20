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Никита Высоцкий: о смерти Изы Высоцкой узнал от журналистов
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Никита Высоцкий: о смерти Изы Высоцкой узнал от журналистов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Сын артиста Владимира Высоцкого от второго брака Никита Высоцкий в беседе с изданием "Известия" выразил соболезнования в связи со смертью первой жены отца, актрисы Изы Высоцкой.
По словам актера, он был знаком с Изой Высоцкой. «Мне нечего комментировать, кроме того, что я сожалею и приношу соболезнования», — сказал он. В последний раз Никита Высоцкий видел артистку давно — 10-15 лет назад. «Честно говоря, новость о том, что она болела и умерла, узнал от журналистов. Грустно. Жалко», — поделился он.
Иза Высоцкая жила вместе с Владимиром Высоцким с 1957 года, была официально замужем за ним в 1960–65 годах. Автор двух книг воспоминаний о Высоцком. Скончалась 20 июля в возрасте 81 года, до смерти выходила на сцену Нижнетагильского драматического театра.
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