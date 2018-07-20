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Удобная и быстрая регистрация права собственности будет бесплатным бонусом при удостоверении сделки у нотариуса
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Удобная и быстрая регистрация права собственности будет бесплатным бонусом при удостоверении сделки у нотариуса 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Законопроект о включении электронной подачи документов в Росреестр в перечень обязательных процедур при удостоверении сделки нотариусом ожидает второго чтения в Государственной Думе.
Таким образом, удобная ускоренная регистрация права собственности станет ещё одним важным дополнением к гарантиям защиты и безопасности, которые обеспечивает для участников сделки нотариальная форма договора. По закону при направлении документов нотариусом в цифровом формате срок регистрационной процедуры сокращается максимально — до одного рабочего дня. Работая в режиме одного окна, нотариус сам направляет весь пакет бумаг в Росреестр в режиме онлайн и уже на следующий день предоставляет заявителю готовые документы. Такой ускоренный цифровой документооборот с государственными реестрами и превращение нотариата в полноправного участника системы межведомственного электронного взаимодействия стали возможны благодаря активному внедрению информационных технологий в работу нотариусов.
Если сегодня за рассматриваемую услугу нужно доплатить 1000 рублей, то с принятием новеллы электронная подача заявки в Росреестр нотариусом будет для граждан бесплатна как финальный этап в ходе оформления сделки.
При этом, как и прежде, у граждан сохраняются все самые ценные плюсы нотариальной формы для договора купли­продажи недвижимости — гарантии безопасности и законности сделки. Доверяя процесс оформления сделки нотариусу, обе стороны могут быть уверены в юридической чистоте всех документов, тщательной проверке важных сведений, осознанности и добровольности действий друг друга. Нотариус в обязательном порядке проверит соответствие воли и волеизъявления продавца и покупателя, а также разъяснит правовую суть удостоверяемого договора. Договор, оформленный нотариально, имеет повышенную доказательственную силу в суде и защищён от оспаривания.
Нотариальная форма сделки обеспечивает её законность и, как показывает практика, эффективно препятствует мошенничеству. Наглядным подтверждением этого служат позитивные результаты введения обязательной нотариальной формы для сделок с долями в 2016 году. Число случаев незаконного захвата чужих квадратных метров профессиональными шантажистами — квартирными рейдерами уже за первые два года действия закона уменьшилось в разы.
Правда, не так давно мошенники вновь нашли лазейку в законодательстве, связанную с возможностью заключения договора залога доли в простой письменной форме. Проблему обсуждают на законодательном уровне, и вполне вероятно, что именно нотариальная форма как проверенный и надёжный инструмент обеспечения стабильности и безопасности оборота недвижимости будет выбрана для борьбы с мошенничеством в том числе и в этом сегменте рынка.
Мария Мещерякова
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