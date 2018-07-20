​Самозанятые татарстанцы назвали условия своей легализации 

Десять татарстанцев, которые работают «на себя», решили на время выйти «из тени», чтобы встретиться с Рустамом Миннихановым. Они поделились с президентом республики своими идеями о том, как упростить механизмы и снизить административные барьеры для легализации самозанятых. Встреча была организована Советом по предпринимательству при президенте РТ, модератором выступил бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов. В июне 2018 года президенту России был представлен проект, который предусматривал внедрение налоговых сборов для самозанятых граждан. Налоговики даже разработали специальное мобильное приложение. Система позволяет самозанятым дистанционно регистрироваться в налоговой службе и проводить платежи без сдачи специальной отчетности. Были даже выбраны четыре пилотных региона — Москва, Московская и Калужская области, Татарстан. Старт проекта назначен на 2019 год. Теперь о так называемых самозанятых гражданах мы слышим часто, но кто они такие и каков их юридический статус — пока неясно. «Самозанятое население — это индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями», — сообщили нашему изданию в пресс-службе отделения ПФР по Татарстану. В то же время доцент экономического факультета МГУ Антон Табах считает, что четкого определения понятия «самозанятый» пока не сформулировано. — Нет единообразного самозанятого, потому что существуют очень разные категории. Есть люди, которые предоставляют какие-то услуги, сдают в аренду имущество, помимо основной деятельности. Когда приводят в качестве примера репетиторов, я всегда говорю: они либо учатся, либо работают, либо уже на пенсии. У этих людей есть вполне официальный статус. То же самое — в других сферах. Надо либо работать над определением, либо вообще отказаться от определения, перестать рассуждать о самозанятых и четко решить, что речь идет об услугах, предоставляемых физическими лицами. И совершенно неважно, чем они занимаются в остальное время, — считает Антон Табах. ВЫШЛИ «ИЗ ТЕНИ»… НА ЧАС Пришедшие в казанский коворкинг Grow Up на встречу с Рустамом Миннихановым так называемые самозанятые граждане изрядно нервничали. Естественно, ведь глава республики не приходит к предпринимателям один. Рядом с ним обязательно будут руководители региональных министерств и управлений федеральных служб. Кто же это решится под объективами телекамер и пристальным взглядом руководителя налоговой инспекции сообщить о том, что печет у себя дома пироги на продажу и при этом не платит налоги? Тем не менее, нашлись люди, правда, всего десять человек. Куда больше на этом мероприятии оказалось журналистов и республиканских чиновников. Выслушать предпринимателей пришли министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев, руководитель УФНС России по республике Марат Сафиуллин, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, глава регионального Минюста Рустем Загидуллин. Встреча продолжалась чуть больше часа. — Как мы договаривались, коротко, свободно, без каких-либо опасений говорите о своих проблемах. Вопросов со стороны налоговой службы после этого мероприятия к вам точно не будет. Рустам Нургалиевич придет не для того, чтобы кого-то из вас ругать или предъявлять вам претензии. Наша с вами задача — донести, кто такие самозанятые и что их волнует. На этой встрече я буду максимально помогать вам, ни о чем переживать не надо. Даже если вы скажете правду-матку в законных рамках, без персональных оскорблений, вас никто не накажет, ни к чему не принудит, — сказал Тимур Нагуманов. Уже в присутствии Рустама Минниханова бизнес-омбудсмен сказал, что самозанятые — это не только ремонтники, таксисты или мамочки в декрете. К ним относятся представители всех сфер деятельности. — Честно скажу, многие самозанятые очень неохотно идут на контакт с государством. Базово у них присутствует боязнь, недоверие и непонимание, для чего мы просто пытаемся поговорить с ними. Сегодня пришли десять человек, которых мы убедили в том, что не надо бояться. Опасения у них остались. Они переживают, что налоговая инспекция сразу после встречи займется ими. Тем не менее, они пошли для себя на некоторый риск, чтобы сегодня рассказать о своих проблемах и о том, как они живут в Татарстане. Наша цель — не найти какие-то законченные решения. Мы понимаем, что этой темой занимается практически весь федеральный аппарат правительства, — дал старт мероприятию бизнес-омбудсмен. В свою очередь, глава республики заявил, что рано или поздно систему самозанятых придется упорядочить. — Нам важно услышать и ваши подходы, что вас беспокоит. Раз мы эту программу запускаем, то должны правильно сформулировать задачу исходя из тех опасений, которые вы выскажете. Риски нужно убрать, — отметил Рустам Минниханов. Он также заверил участников дискуссии в том, что никаких репрессий к ним со стороны фискальных ведомств не будет. ПРЕГРАДЫ НА ПУТИ К ЛЕГАЛИЗАЦИИ Взявший слово после вступительной речи лидера республики руководитель УФНС России по республике Марат Сафиуллин назвал четыре причины, по которым самозанятые не хотят регистрироваться: есть административная нагрузка: необходимо прийти в налоговый орган, зарегистрироваться, получить статус индивидуального предпринимателя (ИП), представлять декларацию, сдавать отчетность и так далее;множество требований к ИП со стороны контрольно-надзорных ведомств;экономическая невыгодность действующих специальных налоговых режимов, которые не зависят от результатов финансовой деятельности;необходимость уплаты страховых взносов; фиксированный платеж достаточно высокий — 32 тысячи рублей в год для ИП независимо от результатов деятельности. — Расскажу о тех предполагаемых решениях, которые есть. Первое — справедливая установка ставки налога. При оказании самозанятыми услуг физическим лицам ставка будет составлять 2,5%, юридическим лицам — 4,5%. Плюс 1,5% пойдут в государственные внебюджетные фонды: 1,25% будет направлено в пенсионный фонд и 0,25% — в фонд медицинского страхования. Уплата будет производиться через приложение в один клик. По отдельным видам деятельности, например, продаже недвижимости, появятся ограничения. Здесь самозанятых не будет, — рассказал глава УФНС России по Татарстану. ГОВОРИ, КАК НА ДУХУ Самозанятые, не стесняясь, рассказывали Рустаму Минниханову о своих опасениях, высказывали предложения. Производитель корпусной мебели Тимур Султанов два года работал в качестве ИП, однако пришлось закрыть бизнес в связи с тем, что очень много времени уходило на сдачу отчетности. — Предлагаю отменить отчетность для самозанятых из-за опасения высокого уровня бюрократии, — высказал свою точку зрения Тимур Султанов. Организатор маркета детских товаров Юлия Райнвайн опасается, что легализация повлечет за собой не только проверки, но и штрафы за нарушения. — Если суммы штрафов будут установлены на уровне юридических лиц, то наказания за многие нарушения могут достигать миллионов рублей. Тем не менее, самозанятые готовы соблюдать правила, нормы, не допускать нарушений. Мое предложение — приравнять самозанятых не к юридическим лицам или ИП с точки зрения штрафов, а к физическим лицам, для которых штрафы существенно ниже, — сказала Райнвайн. Проверки со стороны контрольно-надзорных органов могут активизироваться после того, как тема самозанятости привлечет всеобщее внимание. Именно такое опасение высказала производитель зефира на дому Лиана Пахарева. По ее словам, многие пекари и кондитеры, работающие на дому, отказываются от заказов из-за возможных проверок. Лиана считает, что необходимо ввести запрет на проверки тех самозанятых, кто прошел сертификацию, обучение или иным образом подтвердил свое соответствие нормам. Один за другим свои мысли по поводу легализации самозанятых высказали все десять предпринимателей сегодняшней встречи. Опасения и предложения были зафиксированы, их станут детально анализировать. В заключение мероприятия самозанятые сфотографировались с Рустамом Миннихановым. БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ ВЫЛОЖЕНА ДОРОГА В АД… Доцент экономического факультета МГУ Антон Табах в беседе с журналистом «МК-Поволжье» оценил инициативу Правительства России, направленную на легализацию самозанятых. — У нас любят все отрегулировать. И любая деятельность, находящаяся вне государственного контроля, воспринимается как зло. Я считаю, что это в корне неправильно. У нас государству надо давать по рукам, только, к сожалению, сделать это некому. На следующем витке исторического развития, возможно, начнут за какие-то идеи, направленные на то, чтобы все формализовать и отрегулировать, гнать пинками, вываливать в дегте и перьях, выкидывать за пределы городской черты, как в средние века. Я совершенно серьезно говорю, — высказал свою точку зрения экономист. Пополнение бюджета за счет самозанятых — это, по словам Антона Табаха, сказка. Даже если инфраструктура будет недорогой и основанной на мобильном приложении, как утверждают налоговики, много денег это не принесет — А если и принесет, то точно не в федеральный бюджет, а как раз в муниципальный. Много денег не соберешь, но лиха беда начало. Как я понимаю, основное желание — формализовать людей и после этого потихоньку повышать налоги. Собственно говоря, с этого любые налоги начинаются. Ровно поэтому люди на это не ведутся. И правильно, со своей точки зрения, делают. Поэтому, скорее всего, нужно будет разложить такое количество «пряников», что материального эффекта для бюджета не будет несколько лет. Чтобы система заработала, она должна быть простой, как топор, с низкой процентной ставкой и минимальной бюрократией. Налоги, скорее всего, будут браться с оборота, — резюмировал ученый. Борис Кудряшов.