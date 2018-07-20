​Самозанятые татарстанцы назвали условия своей легализации

Казанский репортер: последние новости

​Сторонники и противники строительства МСЗ под Казанью схлестнулись в Совете по правам человека

В Казани до 20 ноября ограничат движение на 15 улицах

Подростки, участвовавшие в потасовке из-за замечания о мусоре в Татарстане, были трезвы