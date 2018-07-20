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У берегов Крыма взорвали две немецкие авиабомбы
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У берегов Крыма взорвали две немецкие авиабомбы 

РИА Новости Крым 2 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. В море у села Песчаное Бахчисарайского района специалисты обезвредили две немецкие авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.
Боеприпасы весом в 50 кг обнаружил дайвер, который и сообщил о них в службу спасения. Снаряды находились в 140 м от берега на глубине 6 м.
"Прибывшие спасатели осуществили погружение и провели обследование места обнаружения. Во время операции по обезвреживанию сотрудниками ОМВД было произведено оцепление территории пляжа… Бомбы были успешно уничтожены непосредственно на месте обнаружения с соблюдением максимальных мер безопасности", — рассказали в ведомстве.
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