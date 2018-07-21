Bloomberg назвал 10 стран, в которых можно купить гражданство

Издание отмечает, что второе гражданство стало новым символом богатства для состоятельных людей. «Если вы уже имеете яхту и два самолета, то следующим предметом станет паспорт Мальты . Это последний символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто хотят собрать коллекцию из паспортов», — рассказал президент компании по консультированию по вопросам гражданства Henley & Partners Кристиан Келин.

Кроме того, некоторые люди хотят приобрести второе гражданство в качестве дополнительной меры безопасности на тот случай, если в их стране произойдет какое-то потрясение, пояснил президент Henley & Partners.

Издание выяснило, что сейчас в мире есть только десять стран, которые позволяют свободно приобрести гражданство через инвестирование или приобретение недвижимости. Из них восемь стран входят в группу офшоров по классификации МВФ

Самым дорогим паспортом является австрийский, который обойдется почти в $24 млн Именно столько нужно инвестировать в местную экономику для получения гражданства. Bloomberg отмечает, что предоставление гражданства попадает под австрийское законодательство о конфиденциальности, поэтому информация о его получении нигде не публикуется и не сообщается другим государствам.

10 стран, в которых можно получить гражданство через инвестирование по версии Bloomberg:

Австрия — $23,75 млн (страна продает гражданство с 1985 года)

Мальта — $1,065 млн (с 2014)

Доминика— $100 тысяч (с 1993)