Смерч 20 июля появился в море рядом с горой Ежик в Архипо-Осиповке

Спасатели попросили отдыхающих удалиться с пляжа

Смерч 20 июля появился в море рядом с горой Ежик в Архипо-Осиповке.

Воронку прекрасно было видно с центрального пляжа поселка около 10.00 утра.

Наблюдавшие природное явление сняли водяной столб на видео.

Спасатели попросили людей удалиться с пляжа.

В администрации Геленджика ранее предупреждали отдыхающих и гостей курорта о том, что 20-23 июля можно ожидать сильные осадки с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с.

«Возможно образование смерчей над морем и подъем уровня воды в реках. Будьте осторожны!», — говорится в сообщении мэрии курорта.

Напомним, под Геленджиком 16 июля рыбаки столкнулись лицо к лицу со смерчем в море.