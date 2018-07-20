Спасатели попросили отдыхающих удалиться с пляжа
Смерч 20 июля появился в море рядом с горой Ежик в Архипо-Осиповке.
Воронку прекрасно было видно с центрального пляжа поселка около 10.00 утра.
Наблюдавшие природное явление сняли водяной столб на видео.
Спасатели попросили людей удалиться с пляжа.
В администрации Геленджика ранее предупреждали отдыхающих и гостей курорта о том, что 20-23 июля можно ожидать сильные осадки с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с.
«Возможно образование смерчей над морем и подъем уровня воды в реках. Будьте осторожны!», — говорится в сообщении мэрии курорта.
Напомним, под Геленджиком 16 июля рыбаки столкнулись лицо к лицу со смерчем в море.