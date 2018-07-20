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Заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии покинул пост
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Заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии покинул пост 

АиФ Ставрополье 47 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Заместитель председателя правительства КЧР Энвер Арпатлы покинул свой пост по собственному желанию, сообщило агентство «Интерфакс».
Арпатлы, ранее работавший в должности замглавы исполкома Пестречинского района Татарстана, был назначен вице-премьером КЧР в феврале 2018 года.
17 июля кабинет министров республики покинули министр финансов Карачаево-Черкесии Рустам Эльканов и министр труда и социального развития региона Мурадин Кемов.
Министры ушли со своих постов в связи с переходом на другую работу.
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