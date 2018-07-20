Заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии покинул пост

Арпатлы, ранее работавший в должности замглавы исполкома Пестречинского района Татарстана , был назначен вице-премьером КЧР в феврале 2018 года.

17 июля кабинет министров республики покинули министр финансов Карачаево-Черкесии Рустам Эльканов и министр труда и социального развития региона Мурадин Кемов.

Министры ушли со своих постов в связи с переходом на другую работу.