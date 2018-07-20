Кадровые чистки продолжаются: начальник Народного собрания КЧР покинул свой пост 

Источник из парламента Карачаево-Черкесской Республики рассказал, что начальник организационного управления Народного Собрания КЧР Мухамед Братов покинул свой пост. В настоящее время заявление об увольнении уже написано.
Занять данный пост предложили недавно уволенному министру труда и социального развития Республики Мурадину Кемову. Однако, по мнению источника, тот скорее всего откажется.
«ФедералПресс» напоминает, что несколько дней назад в Карачаево-Черкесии главы Минфина и Минтруда ушли в отставку. Было сказано, что министры покинули свои посты по причине перехода на другую работу.
По словам источника, причина увольнения Кемова и Братова в том, что оба являются выходцами из близкого окружения экс-председателя правительства КЧР Руслана Казанокова. По мнению собеседника, именно поэтому министры были уволены.
Как считает источник из парламента, по той же причине глава Республики Рашид Темрезов планирует уволить руководителя управления Федеральной налоговой службы по КЧР Хазрета Нирова.