Кадровые чистки продолжаются: начальник Народного собрания КЧР покинул свой пост

Источник из парламента Карачаево-Черкесской Республики рассказал, что начальник организационного управления Народного Собрания КЧР Мухамед Братов покинул свой пост. В настоящее время заявление об увольнении уже написано.

Занять данный пост предложили недавно уволенному министру труда и социального развития Республики Мурадину Кемову. Однако, по мнению источника, тот скорее всего откажется.

«ФедералПресс» напоминает, что несколько дней назад в Карачаево-Черкесии главы Минфина Минтруда ушли в отставку. Было сказано, что министры покинули свои посты по причине перехода на другую работу.

По словам источника, причина увольнения Кемова и Братова в том, что оба являются выходцами из близкого окружения экс-председателя правительства КЧР Руслана Казанокова. По мнению собеседника, именно поэтому министры были уволены.