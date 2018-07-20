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Екатеринбург до августа лишится радио и телевидения
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Екатеринбург до августа лишится радио и телевидения 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Жители уральской столицы останутся без любимых программ, об этом сообщает в пятницу, 20 июля, «АиФ-Урал».
Как сообщают в пресс-службе уральского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), до 9 августа в Екатеринбурге будет введено ограничение на вещание нескольких радиостанций и телевизионных программ. В это время на радиотелевизионной передающей станции (РТПС) — вышке, которая находится на улице Луначарского, 212, будут проводиться работы по нанесению антикоррозийного покрытия. Покраска башни будет зависеть от погодных условий, тем не менее, планируется, что с 23 по 27 июля, с 30 июля по 2 августа, а также с 6 по 9 августа, с 9 до 17 часов, будет производиться отключение теле— и радиопрограмм. Под ограничения попадет вещание в том числе и федеральных каналов.
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