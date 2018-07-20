Американец может лишиться работы из-за пошлого смс начальнице, отправленного по ошибке

Путаница с отправкой сообщений поставила под угрозу карьеру молодого американца Кори Хробовски. Историей, которая получила огласку благодаря Twitter, поделился The Mirror.

Однажды днем он получил с неизвестного номера сообщение следующего содержания: «Я хочу, чтобы вы зашли ко мне в 12 в эту пятницу».

Кори подумал, что это чья-то грязная шутка и решил ответить в том же духе, написав: «Во-первых, ты не заставишь меня с****. Во-вторых, я не помню, чтобы планировал какие-то встречи для ****».

Не удосужившись проверить, кому принадлежит номер, он отправил сообщение. Через какое-то время пришла ответная смс, в которой автор сообщения представилась его боссом Мирабель. Она пояснила, что сменила номер. Потом она пообещала позвонить ему на следующий день, чтобы обсудить его дальнейшую судьбу в компании.

Молодой человек побоялся вступать с ней в дискуссию и решил поделиться историей в Twitter. Мнения пользователей разделились. Кто-то посчитал, что вина лежит на начальнице, которая не представилась с самого начала, а кто-то возложил ответственность за путаницу на Кори, который должен был проверить абонента прежде, чем отсылать сообщения с сексуальным подтекстом.