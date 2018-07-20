В Симферополе собственнику четырех срубов дали месяц на добровольный снос

СИМФЕРОПОЛЬ , 29 июл — РИА Новости Крым . В Симферополе собственник четырех срубов должен добровольно их снести в течение месяца, иначе за это возьмутся власти города. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации крымской столицы.

"Снести четыре деревянных сруба в районе спасательной станции, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, улица Ялтинская, 26", — говорится в постановлении администрации Симферополя.

Кроме того, согласно документу, контролировать вопрос сноса данных объектов будет лично глава администрации столицы Республики Крым Игорь Лукашев

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Ялте к вопросу сносов подошли масштабнее: согласно распоряжению Совета министров РК там должны нести несколько многоэтажных комплексов.