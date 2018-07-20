В Омске полицейский отговорил подростка прыгать из окна

17-летний омич собирался спрыгнуть из своей квартиры, расположенной на девятом этаже. О происшествии сегодня, 20 июля, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области. Рано утром в дежурную часть пункта полиции «Первокирпичный» поступило сообщение о подростке. Он сидел на девятом этаже в оконном проеме высотки на улице Краснознаменной и собирался спрыгнуть.

Первым на место прибыл пеший наряд батальона № 5 полка патрульно-постовой службы полиции — сержант Сергей Высокин и младший сержант Жаксалыа Сабитов. Сержант Высокин через соседнюю квартиру забрался на балкон, находившийся рядом с окном, и смог отговорить подростка от от необдуманных действий. Его коллега в это время разговаривал с мамой мальчика.

— Сотрудники полиции успокоили 17-летнего омича, после чего доставили в отделение по делам несовершеннолетних. С ним поработали инспекторы и психологи, — пояснили в полиции.