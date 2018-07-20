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Елисейский дворец объявил о предстоящем увольнении Александра Беналля
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Елисейский дворец объявил о предстоящем увольнении Александра Беналля 

ТАСС 28 минут назад
ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Представитель Елисейского дворца сообщил агентству Agence France-Presse в пятницу, что в администрации президента Франции предпринимаются шаги по подготовке увольнения Александа Беналля. Этот работник кабинета президента, как свидетельствуют опубликованные в СМИ видеоматериалы, избивал людей во время первомайской манифестации.
"Начата процедура увольнения Беналля", — сообщил представитель администрации президента. В то же время прокуратура Парижа, ведущая предварительное расследование, сообщила в пятницу, что Беналль задержан и помещен под стражу.
Речь идет о сотруднике кабинета президента Франции Александре Беналля, который находился в рядах сотрудников полиции, обеспечивающих безопасность первомайской манифестации в Париже, так как занимал должность ответственного за вопросы обеспечения безопасности при проведении мероприятий Елисейским дворцом. Согласно видео, Беналля напал на одного из манифестантов и избил его.
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