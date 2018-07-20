Елисейский дворец объявил о предстоящем увольнении Александра Беналля

ПАРИЖ, 20 июля. / ТАСС /. Представитель Елисейского дворца сообщил агентству Agence France-Presse в пятницу, что в администрации президента Франции предпринимаются шаги по подготовке увольнения Александа Беналля. Этот работник кабинета президента, как свидетельствуют опубликованные в СМИ видеоматериалы, избивал людей во время первомайской манифестации.

"Начата процедура увольнения Беналля", — сообщил представитель администрации президента . В то же время прокуратура Парижа, ведущая предварительное расследование, сообщила в пятницу, что Беналль задержан и помещен под стражу.

Речь идет о сотруднике кабинета президента Франции Александре Беналля, который находился в рядах сотрудников полиции, обеспечивающих безопасность первомайской манифестации в Париже, так как занимал должность ответственного за вопросы обеспечения безопасности при проведении мероприятий Елисейским дворцом. Согласно видео, Беналля напал на одного из манифестантов и избил его.